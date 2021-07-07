كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:35 مساءً - أعراض الأرتيكاريا عند الرضع، هي عبارة عن ظهور مفاجئ لمناطق حمراء ومنتفخة ومثيرة للحكة على الجلد، تحدث هذه الحالة غالباً كرد فعل تحسسي من تناول أطعمة معينة أو تناول أدوية معينة، في بعض الحالات السبب غير معروف، يمكن أن يختلف حجم خلايا النحل من نصف بوصة إلى عدة بوصات في الحجم، يمكن أن تظهر خلايا النحل في جميع أنحاء الجسم أو في جزء واحد فقط من الجسم التقت الخليج 365 نت بالدكتور عماد زهران استشاري الجلدية ليوضح لا أعراض وأسباب وعلاج الأرتيكاريا عند الرضع.

ما الذي يسبب الطفح الجلدي عند الطفل؟

الحساسية

تشمل أسباب الطفح عند الأطفال الطعام والأدوية ومحفزات أخرى، تشمل الأسباب الشائعة ما يلي:

الفول السوداني

بيض

المحار

البنسلين

سلفا

الأدوية المضادة للاختلاج

الفينوباربيتال

أسبرين

تشمل الأنواع الأخرى من خلايا النحل:

كتوبية الجلد. تحدث هذه الطفح الجلدي بسبب خدش الجلد أو التمسيد المستمر للجلد أو ارتداء ملابس ضيقة تحك الجلد.

الشرى الناتج عن البرد. تحدث هذه الشرى نتيجة التعرض للهواء البارد أو الماء.

الشرى الناجمة عن التمرين. تحدث هذه الطفح الجلدي التحسسي بسبب النشاط البدني.

خلايا شمسية. تحدث هذه الشرى نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو ضوء المصباح الكهربائي.

خلايا النحل المزمنة. هذه هي خلايا النحل التي تعود بدون سبب معروف.

من هم الأطفال المعرضون لخطر الإصابة بالأرتيكاريا؟

حساسية الاطفال

يمكن لأي شخص أن يصاب بالشرى، لكن الأطفال الذين يعانون من الحساسية معرضون لخطر أكبر.

أعراض الأرتيكاريا عند الرضع

أعراض الأرتيكارية عند الأطفال

هذه هي العلامات الأكثر شيوعاً للشرى عند الأطفال:

مناطق منتفخة، حكة أو وردية أو حمراء على الجلد

يمكن أن يظهر الشرى بمفرده أو في مجموعة أو على جزء كبير من الجسم

يمكن أن تختفي خلايا النحل في غضون 24 ساعة في مكان واحد ولكنها قد تعود في مكان آخر

كيف يتم تشخيص خلايا النحل عند الطفل؟

الرعاية الصحية لطفلك

يمكن تشخيص خلايا النحل من قبل مقدم الرعاية الصحية لطفلك. سيكمل طفلك أولاً تاريخه الصحي الكامل والفحص البدني.

كيف يتم علاج خلايا النحل عند الطفل؟

أعراض طفلك