أفضل نظام غذائى للحفاظ على صحة مرضى السكرى

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القاهرة - سامية سيد - اتباع نظام غذائي خاص بمرض السكري طريقة رائعة للحفاظ على صحتك، ويمكن أن يشمل النظام الغذائي لمرض السكري الأطعمة التي تحبها بما يتناسب مع نمط حياتك، وفى هذا التقرير نقدم نصائح لاتباع خطة نظام غذائى إذا كنت مصابًا بداء السكرى، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

ما هو النظام الغذائي الصديق لمرض السكري؟

أفضل نظام غذائي إذا كنت مصابًا بالسكري ليس نظامًا غذائيًا مقيداً على الإطلاق بل هو أسلوب حياة.

تساعد خطة النظام الغذائي مرضى السكري على العيش بأسلوب حياة أكثر صحة ويحسن إدارة نسبة السكر في الدم ويقلل من مخاطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري.

يجب أن يركز النظام الغذائي الأفضل لمرضى السكري على تخطيط الوجبات وتناول وجبات خفيفة ومقسمة بشكل صحيح على مدار اليوم.

تتضمن بعض العوامل التي تعني أن النظام الغذائي الخاص بمرض السكري قد يكون مناسبًا لك:

-مستويات السكر في الدم: لديك ارتفاع في مستويات السكر في الدم أو تم تشخيص إصابتك بمرض السكري أو مقدمات السكري أو تم إخبارك بأنك مصابة "بمرض السكري".

-تشخيص سكري الحمل: تم تشخيص إصابتك بنوع من مرض السكري يحدث أثناء الحمل، نتعرض السيدات اللاتى تم تشخيص إصابتهن بسكري الحمل لخطر متزايد للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في وقت لاحق من الحياة - ولكن قد تتمكن من الوقاية منه باتباع خطة نظام غذائي لمرض السكري.

-الوزن: تم تشخيصك بمتلازمة التمثيل الغذائي أو السمنة.

أفضل الأطعمة إذا كنت مصابًا بالسكري

أفضل الأطعمة التي يجب تناولها إذا كنت مصابًا بمرض السكري هي:

-البروتينات الخالية من الدهون

تساعدك البروتينات على الشعور بالشبع والرضا، تتضمن أمثلة البروتينات الخالية من الدهون ما يلي:

-الدجاج.

-البيض.

-السمك.

-الالبان منخفضة الدسم.

-الديك الرومى.

-خضراوات غير نشوية

توفر الخضراوات غير النشوية فيتامينات ومعادن وألياف مهمة تحتوي على الحد الأدنى من السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

-بروكلي.

-خيار.

-فاصوليا خضراء.

-بصل.

-الفلفل.

-سلطة خضراء.

الدهون الصحية

تساعدك الدهون الصحية على الشعور بالشبع وهي مفيدة لصحة القلب، وتشمل:

-أفوكادو.

-زبدة الفول السوداني الطبيعية.

-المكسرات.

-زيت الزيتون.

-بذور.

الكربوهيدرات المعقدة

الكربوهيدرات ضرورية للطاقة والألياف وبعض العناصر الغذائية تميل الكربوهيدرات المعقدة إلى الهضم بشكل أبطأ، مما يمنع عدم انتظام مستويات السكر في الدم. تشمل الكربوهيدرات المعقدة أطعمة مثل:

- التوت.

-أرز بني.

-زبادي يوناني.

-البطاطا الحلوة.

-خبز أسمر.

ويجب تجنب الأطعمة التي تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم فجأة، ويمكن أن تعزز الرغبة الشديدة في تناول السكر تشمل الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بداء السكري الأطعمة المصنعة مثل الحبوب والحلوى والأطعمة الخفيفة المعلبة والمشروبات السكرية، مثل العصائر والمشروبات الغازية.

كيفية اتباع نظام غذائي خاص بمرض السكري

حدد حصص الكربوهيدرات إلى الكميات التي تناسبك وحاول اختيار المزيد من الكربوهيدرات المعقدة بكميات مناسبة.

لتحقيق أقصى استفادة من نظامك الغذائي الخاص بمرض السكري، جرب النصائح التالية أيضًا:

-قلل من تناول الأطعمة المصنعة.

-اطبخ في المنزل أكثر مما تتناوله بالخارج.

-شرب المزيد من الماء.

-امتنع عن تناول المشروبات السكرية.

-ضمِّن الخضراوات في معظم الوجبات.

-انتبه لأحجام الحصص الغذائية.