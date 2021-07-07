إندونيسيا تسجل أكثر من ألف حالة وفاة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوزت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في إندونيسيا ألف حالة، للمرة الأولى، مما يكثف معركتها لاحتواء عودة ارتفاع حالات العدوى.

وسجلت البلاد 1040 حالة وفاة أخرى بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، وهو ضعف الرقم الذي تم تسجيله قبل أسبوع فقط، طبقا لما أظهرته أحدث بيانات لوزارة الصحة، وذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، الأربعاء.



كما سجلت إندونيسيا 34 ألفا و379 حالة إصابة جديدة، الأربعاء، وهو أيضا رقم قياسي يومي.

ويستعد أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لاستجابة، إذا بلغت حالات الإصابة اليومية 70 ألفا، وهو ما سيكون أسوأ سيناريو، طبقا لما ذكره لوهوت بينسار بانجايتان، الذي يراقب الاستجابة للجائحة، في جزيرتي جاوة وبالي، الأكثر كثافة سكانية في البلاد.