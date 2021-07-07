شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: السعودية تعتمد لقاح أسترازينيكا وفايزر وموديرنا للوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط إن المملكة العربية السعودية أصدرت عددا من النصائح ووضعت شروط أن يتراوح السن المسموح به لتأدية مناسك الحج هذا العام من 18 إلى 65 سنة ولا يعانى من أمراض مزمنة وتناول جرعتين من لقاحات كورونا المعتمدة فى المملكة وهى أسترازينيكا وفايزر وموديرنا، أو جرعة واحدة بشرط مرور 18 يوما على تناولها.

وكشف الدكتور إيفان هوتن، مدير قسم الأمراض السارية، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى عن آخر مستجدات فيروس كورونا بالإقليم اليوم الاربعاء، فيما يتعلق بالأطفال هناك دول وافقت على إعطاء الأطفال من سن 12 الى 18 سنة ولا نوصى بإعطاء اللقاح للأطفال لاحتياج الفئات ذات الأولوية له، ويمكن للنساء الحوامل ان يتناولن اللقاح اذا كانت العوامل الخطرة أكثر من خطر تناول اللقاح.

وأضاف أن الوضع فى تونس مقلق للغاية ونطلب إجراء تدابير صارمة وإغلاق البلاد، ويرجع ذلك إلى انتشار متحور دلتا، ووجدنا أن هذا المتحور ترتفع نسبته فى العديد من الحالات وذلك طبقا لوزراة الصحة فى تونس، وستساهم منظمة الصحة العالمية فى توفير الأسرة الكافية وأجهزة التنفس الصناعى وتعزيز طاقات المستشفيات.