شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: اللقاحات المعتمدة من المنظمة فعالة ضد متغير دلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى عبر الفيديو، عن آخر مستجدات جائحة كورونا وأوضاع التحورات والتطعيم والإرشادات الصحية الواجب اتباعها خلال الاحتفال عيد الأضحى، وأن السبب الرئيسى لإحجام الناس عن تلقى اللقاح هى المعلومات المغلوطة عن لقاحات كورونا.

وقال، انه تم عمل اتفاقيات مع وسائل التواصل الاجتماعى من أجل توفير المعلومات الصحيحة، موضحا أن هناك إرشادات أصدرتها منظمة الصحة العالمية عن الحج فى، واتخاذ التدابير الاجتماعية وعند ذبح اللحوم، وهناك مجموعة من النصائح للأفراد لتوخى الحذر عند التجمعات.

من جانبه قال الدكتورإيفان هوتن، مدير قسم الأمراض السارية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن جميع لقاحات كورونا التى اعتمدتها منظمة الصحة العالمية هى فعالة ضد متغير دلتا، ولا بد أن توافق جميع الدول على جميع اللقاحات التى وافقت عليها المنظمة، ويجب ألا تضع الدول تلقى اللقاح شرطا للسفر، مشيرا إلى أنه لا توصى المنظمة بتلقى جرعة ثالثة من لقاح كورونا، ولكن يتم إعطاء الجرعات التى اعتمدتها المنظمة فقط ، مؤكدة أن تحور دلتا أصاب 13 بلدا باقليم شرق المتوسط وهذا المتغير يهدد دول العالم.

يذكر أن المؤتمر الصحفى شارك فيها كل من الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسطالدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي الدكتورإيفان هوتن، مدير قسم الأمراض السارية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط .