شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد للشيكولاتة الداكنة تغير حياتك.. تقوى قلبك وتحسن وظيفة المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبى الشيكولاتة فهناك 7 فوائد سحرية مهمة لصحتك تجدها فى النوع الداكن، لكن ينصح بتناولها باعتدال كون استهلاك كميات كبيرة منها قد يؤدى إلى زيادة الوزن، وفقا لتقرير نشره موقع سكاى نيوز.

وأضاف الموقع أن الشيكولاتة الداكنة المصنوعة من بذور شجرة الكاكاو، أفضل مصادر مضادات الأكسدة، حيث تؤدى مضادات الأكسدة دورا كبيرا فى حماية الجسم من الجذور الحرة، التى تساهم فى الإصابة بأمراض القلب والسرطان وغيرها من الأمراض.

ونستعرض هنا 7 فوائد يجنيها الإنسان من تناول الشيكولاتة الداكنة وهي:

1. مغذية..

إذا اشتريت شيكولاته داكنة عالية الجودة تحتوى على نسبة عالية من الكاكاو، فهى تشمل على كميات جيدة من الألياف القابلة للذوبان والمحملة بالمعادن.

وعلى سبيل المثال إن كان لديك قطعة وزنها 100 جرام من الشيكولاته الداكنة التى تحتوى 70 – 85% تحتوى على معادن الحديد والمغنيسيوم والنحاس والمنجنيز وغيرها.

2. مصدر قوى لمضادات الأكسدة..

الشيكولاتة الداكنة مليئة بالمركبات العضوية النشطة بيولوجيا وتعمل كمضادات للأكسدة، وتشمل هذه البوليفينول والفلافانول ومضادات الاكسدة وغيرها.

3. تحسن تدفق الدم وتخفض ضغط الدم..

يمكن أن تحفز مركبات الفلافانول الموجودة في الشيكولاتة الداكنة بطانة الشرايين لإنتاج أكسيد النيتريك، وأحد وظائفه إرسال إشارات إلى الشرايين للاسترخاء، بما يقلل من ضغط الدم.

4. التحكم بالبروتينات الدهنية ذات الكثافة المتباينة..

تعمل الشيكولاتة على زيادة بروتين دهني مرتفع الكثافة "إتش دي أل" وحماية بروتين دهني منخفض الكثافة "إل دي إل"، وذلك يؤدي إلى تحسين قدرة الجسم في التصدي لخطر الإصابة بأمراض القلب.

وعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة أن الكاكاو الموجود في الشيكولاتة الداكنة يقلل من أكسدت الربوتين الدهني المنخض الكثافة، ومعروف أن هذا البروتين عندما يتأكسد يتفاعل مع الجذور الحرة التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

ويمكن أن تقلل الشيكولاتة الداكنة أيضًا من مقاومة الأنسولين، وهو عامل خطر شائع آخر للعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والسكري.

5. يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب..

المركبات الموجودة في الشيكولاتة الداكنة شديدة الحماية من أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة على المدى الطويل، من المفترض أن يتسبب ذلك في انخفاض نسبة الكوليسترول في الشرايين، ما يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجدت دراسة أجريت على 470 رجلا مسنا أن الكاكاو يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة كبيرة تصل إلى 50%.

6. تحمي بشرتك من الشمس..

يمكن أن تكون مركبات الشيكولاتة الداكنة مفيدة أيضا لبشرتك، فبوسع مادة الفلافونول حمايتها من أضرار أشعة الشمس.

ويمكن لمادة الفلانونل أن تزيد من كثافة البشرة وترطيبها، وإذا كنت تخطط لقضاء إجازة على الشاطئ، ففكر في تناول الشوكولاتة الداكنة في الأسابيع والأشهر السابقة.

7. يمكن أن تحسن وظيفة الدماغ..

قد تعمل الشيكولاتة الداكنة أيضًا على تحسين وظيفة دماغك، وأظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على متطوعين أصحاء أن تناول الكاكاو الغني بالفلافانول لمدة 5 أيام يحسن تدفق الدم إلى الدماغ، ويمكن أن يحسن الكاكاو أيضا الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن الذين يعانون من ضعف عقلي.