هل يمكن أن تساعدك المياه القلوية على إنقاص الوزن؟

بيروت - نادين محمد -

هناك الكثير من الضجيج حول المياه القلوية فيما يتعلق بفقدان الوزن والصحة العامة ، لكن الكثير من الخبراء يقولون إنها مجرد وسيلة للتحايل. شهدت المياه القلوية بعض التأييد من مجموعة كبيرة من المشاهير في جميع أنحاء العالم ، ولكن لا يوجد الكثير من الدراسات التي تثبت صحة هذه المعلومة.

نعلم جميعًا مدى أهمية الحفاظ على تجديد الماء في الجسم ، وشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على الحياة. الماء من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على الشعور بالشبع وتعزيز التمثيل الغذائي، وتشغيل جميع وظائف الجسم الرئيسية.

اقرئي أيضا : أيهما أفضل لإنقاص الوزن: الماء البارد أم الدافىء؟



تقول الشركات المنتجة للمياه القلوية أنها تعزز جهاز المناعة كما أنها تساعد في إزالة السموم من الجسم ، كذلك، تسهم في إنقاص الوزن.

ما هي المياه القلوية؟

​

المياه القلوية لها مستوى أس هيدروجيني من 7.4 إلى 9.5. تحتوي مياه الشرب العادية على درجة حموضة تتراوح بين 6.5 و 8.5. تعتبر قيمة الرقم الهيدروجيني 7 وما فوق قلوية ، مما يعني أنها تحتوي على أيونات هيدروكسيد أكثر من الهيدروجين. على سبيل المثال ، تحتوي البطارية على درجة حموضة 0 ، والليمون به درجة حموضة 2 ، والطماطم لها درجة حموضة 4 ، أما الأشياء ذات القلوية العالية تحتوي على برقم هيدروجيني 8 ، صودا الخبز مثلا لها درجة حموضة 9 ، والبروكلي درجة حموضة الرقم الهيدروجيني 8.

الماء القلوي يحتوي على درجة حموضة أعلى (8/9) مقارنة بالماء العادي (الرقم الهيدروجيني 7) وبسبب هذه الخاصية، لذلك المياه القلوية تعادل الحموضة في جسمك.

فوائد المياه القلوية:

​

1. توفير ترطيب أفضل من الماء العادي.

2. يزيل سموم الجسم.



3. يعادل مستويات الأس الهيدروجيني.

4. يقلل الالتهاب.

5. يعزز التمثيل الغذائي.





المياه القلوية مقابل المياه العادية - أيهما أفضل؟

​

1. الماء القلوي البارد يعزز عملية التمثيل الغذائي ويؤدي إلى توليد الطاقة ، لكن الماء العادي يمكن أن يفعل الشيء نفسه ، لذلك لا يوجد فرق في هذه الخاصية..

2. يمكن أن يؤدي الالتهاب والنظام الغذائي السيئ، والضغط المزمن، والضغوط البيئية إلى زيادة الحموضة في الجسم ، تساعد المياه القلوية على توازن مستوى الأس الهيدروجيني. ولكن لا يُنصح بتناول الكثير من القلوية لأن الجهاز الهضمي يحتاج إلى أن يكون حامضيًا لتكسير الطعام وهضمه ، لذا فإن الإفراط في القلوية قد يسبب مشاكل..

3. فقط اتباع نظام غذائي سليم وروتين التمارين الرياضية يمكن أن يحرق الدهون ويساعد على التخلص من الأرطال الزائدة، كذلك مياه الشرب العادية ذات الرقم الهيدروجيني المحايد يمكن أن تبقيك رطبة وتعزز عملية الأيض بنفس الطريقة. أيضا، كل من المياه القلوية والعادية لا تحتوي على سعرات حرارية، وتساعد على الشعور بالشبع، مما يمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، لذلك لا توجد ميزة إضافية للمياه القلوية.

5. يعتقد أن الماء القلوي يحدث فرقًا في لزوجة الدم عند استهلاكه بعد التمرين المكثف ، وهذا يعني أنه يساعد على تدفق الدم بشكل أكثر كفاءة ويزيد من توصيل الأكسجين. بعد جلسة تمرين جيدة ، نحتاج إلى توصيل الماء إلى العضلات في أسرع وقت ممكن لمساعدتها على التعافي وإعادة البناء.

باختصار، المياه القلوية ليست جرعة سحرية يمكنها حل المشكلات الصحية أو المساعدة في إنقاص الوزن. لا توجد العديد من الدراسات التي تدعم تفوق المياه القلوية على مياه الشرب العادية، وشرب الماء العادي ذي الرقم الهيدروجيني المحايد سيحقق لك نفس النتائج مثل المياه القلوية.



