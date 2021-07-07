كوب من عصير الطماطم يمنحكِ فوائد غير متوقعة

بيروت - نادين محمد -

فوائد صحية لعصير الطماطم لصحتك لمكافحة الشيخوخة، فقدان الوزن، ورفع المناعة فوفقاً لدراسة علمية، يحتوي عصير الطماطم على العديد من المركبات النشطة. إليك الفوائد الصحية لعصير الطماطم.

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عصير الطماطم يساعد على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة في الجسم التي قد تؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين والسكتة الدماغية ومشاكل الدورة الدموية الأخرى.

قد يساعد استهلاك عصير الطماطم في تنظيم التمثيل الغذائي للدهون والالتهابات.

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السمنة هي عامل الخطر الرئيسي لمرض السكري، لا يساعد فقط في خفض مستويات الكوليسترول، ولكن أيضاً مستويات الجلوكوز المرتفعة، والتي قد تساعد في تحسين حساسية الأنسولين لدى مرضى السكر ومرضى السكري.

يساعد تناول عصير الطماطم على تقليل الالتهاب (سبب رئيسي لمرض السكري) ويزيد من إنتاج هرمونات adiponectin و AdipoR، التي قد تكون مستوياتها المنخفضة هي السبب الرئيسي لتحفيز مرض السكري الناجم عن السمنة.

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استهلاك عصير الطماطم يزيد من الكاروتينات في الجسم والتي تميل إلى تعزيز المناعة، وقد تساعد في منع اضطرابات المناعة الذاتية.

4. له تأثير سام للخلايا

يرتبط استهلاك عصير الطماطم بتقليل الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان مثل الرئة والمعدة والثدي والبروستاتا. لغناها بمركبات اللايكوبين، كونه مضاداً قوياً للأكسدة، والتخلص من الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي منع خطر الإصابة بالسرطان.

5. يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

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يرتبط استهلاك عصير الطماطم بتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة الالتهابية وغير المعدية مثل أمراض القلب. قد يساعد وجود اللايكوبين (50.4 مجم) في العصير جنباً إلى جنب مع الفيتامينات الأساسية (مثل فيتامين ج) والأحماض الفينولية على تحسين وظائف الجسم مثل خفض مستويات الكوليسترول والجلوكوز، والتي تعد عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

6. قد يساعد في إنقاص الوزن

قد يكون شرب عصير الطماطم من أبسط الطرق لتقليل الوزن. كما أن العصير منخفض السعرات الحرارية والشبع، وبالتالي يمكن أن يساعد في إدارة الوزن بطريقة صحية.

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7. يحافظ على رطوبتك

البقاء رطباً مهم جداً للوظائف الخلوية التي تدعم العديد من وظائف الجسم الأخرى. يعتبر عصير الطماطم مصدراً ممتازاً للترطيب حيث إنه غني بالمحتوى المائي (94.5 جرام لكل 100 جرام). لذلك، يمكن أن يساعد تناول العصير في الحفاظ على رطوبة الجسم.

9. قد يقلل من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام

النساء بعد سن اليأس أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالعظام مثل هشاشة العظام. وفقاً لدراسة، يمكن أن يساعد اللايكوبين، الموجود بكثرة في عصير الطماطم، في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

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10. مضاد للشيخوخة

يحتوي عصير الطماطم على الكاروتينات وهي مركب طبيعي مضاد للشيخوخة. يمكن أن يساعد تضمين عصير الطماطم في النظام الغذائي اليومي في منع تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة وتعزيز تجديد الخلايا، وهو أمر ضروري لإبطاء الشيخوخة. يساعد العصير أيضاً في علاج العديد من مشاكل البشرة مثل حب الشباب والبثور وجفاف الجلد.

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كيفية تحضير عصير الطماطم الطازج؟

المكونات

2-3 طماطم طازجة

قليل من الملح

200-220 مل من الماء الساخن

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الطريقة

في وعاء ، ضعي الطماطم واسكبي الماء الساخن.

اتركيهم حتى يبرد ثم توضع في الخلاط الكهربائي، وتضرب بشكلٍ جيّد، ونصفيها بعد ذلك بشكل جيّد، ونضعها في طبق التقديم.