شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الوقت المناسب لتناول الوجبات قبل التمارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحتاج إلى تخزين الطاقة قبل إجراء أى نوع من التمارين الرياضية، ولكن تناول وجبة دسمة قبل التمرين يمكن أن يجعلك بالتأكيد تشعر بعدم الارتياح، لذلك يفضل تناول وجبات خفيفة قبل إجراء أي تمرين خاصة التمارين القوية مثل رفع الأثقال، ويمكن أن تشمل تلك الوجبات الكربوهيدرات والألياف، حيث تُهضم الكربوهيدرات بسهولة وتتحلل لتزويدك بالطاقة، ولعل بعض هذه الأطعمة هي الموز وزبدة الفول السوداني والخبز المحمص، وفقًا لتقرير منشور بموقع "Healthline".

عادة ما يستغرق هضم الطعام حوالي 3-4 ساعات، فإذا كنت قد تناولت وجبة متوسطة الحجم فمن الأفضل الانتظار على الأقل لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين، وقتها يمكنك إجراء التمرين الخاص بك دون الشعور بعدم الراحة أو اضطراب في المعدة.

أما إذا كنت قد تناولت وجبة كبيرة الحجم، فمن الأفضل الانتظار من 3 إلى 4 ساعات قبل التمرين، كما لا يفضل ممارسة الرياضة على معدة فارغة، فمن الممكن تناول أطعمة سهلة الهضم والتي يمكن أن توفر لك الطاقة اللازمة للتمرين.

تناول الوجبات في الوقت المناسب قبل التمرين يساعدك على أداء أفضل، فإذا كنت تختار السباحة أو الجري أو أي نشاط عالي التحمل يجب وقتها السماح لطعامك بالهضم جيدًا لأنه يتعين عليك تخزين الطاقة قبل التمرين.

فإذا كنت تخطط للجري، فعليك تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات قبل 2-4 ساعات، لأن الجسم سيستخدم الكربوهيدرات المخزنة للحصول على الطاقة.

الآثار الجانبية لتناول وجبة دسمة قبل ممارسة الرياضة

تختلف الآثار الجانبية التي يمكن أن تحدث بسبب تناول الطعام قبل ممارسة الرياضة من فرد لآخر، ولكن هناك بعض الأعراض الشائعة أغلبها مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والارتجاع الحمضي والتشنجات والانتفاخ والقيء.

يمكن أن يؤثر عدم تناول الطعام في الوقت المناسب على أدائك في التمرين، حيث إن تناول الوجبات الدسمة قبل التمرين يسبب الخمول ويُقلل من حماسك قبل التمرين.

عند أداء تمرين منخفض الشدة مثل المشي، لا يزال بإمكانك المخاطرة بعدم إعطاء وقت كافٍ لهضم طعامك، ولكن إذا كنت ترغب في تناول وجبة سريعة قبل التمرين، يجب عليك اختيار وجبة غنية بالكربوهيدرات.