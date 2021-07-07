في اليوم العالمي للشوكولاتة .. معلومات عن الشوكولاتة وفوائدها للأطفال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:41 صباحاً - جدول محتوى

الفوائد الصحية للشوكولاتة لدى الأطفال

ما هي السلبيات الغذائية للشوكولاتة؟

هل حليب الشوكولاتة صحي للأطفال؟

ما هو مقدار الكافيين في الشوكولاتة للطفل؟

الشوكولاتة مفيدة لصحة البالغين، لكن هل هي صحية للأطفال أيضاً؟ وماذا عن حليب الشوكولاتة؟ ما هي أصح طريقة لتناول الشوكولاتة؟ وما المعلومات المهمة عن الشوكولاتة والكافيين؟ "الخليج 365 وطفلك" وبمناسبة اليوم العالمي للشوكولاتة، تجيب عن كل الأسئلة، بعد استشارة الاختصاصيين.

الفوائد الصحية للشوكولاتة لدى الأطفال

تحتوي على مضادات للأكسدة

1 - تحتوي الشوكولاتة على مركبات خاصة مضادة للأكسدة تسمى الفلافونول والتي يمكن أن تساعد في حماية قلوب أطفالنا وأدمغتهم.

2 - يقلل تناول الشوكولاتة الداكنة من خطر إصابة الأطفال بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب عندما يكبرون.

ما هي السلبيات الغذائية للشوكولاتة؟

تحتوي على زيوت مهدرجة

1 - تحتوي معظم الشوكولاتة، التي يمكنك شراؤها من المتجر على الكثير من السكر، الذي يزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري، بين الأطفال.

2 - غالبًا ما تأتي الشوكولاتة مع مكونات غير صحية مثل الزيوت المهدرجة، وتعمل العديد من الشركات على التخلص التدريجي من هذا الزيت غير الصحي، لكنه لا يزال موجوداً.

3 – تسد شهية الطفل، وتمنعه من تناول الأطعمة الصحيّة، فرغم أن فيها مواد مضادة للأكسدة، إلا أن الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأطعمة البروتينية تأتي في الدرجة الأولى.

هل حليب الشوكولاتة صحي للأطفال؟

حليب الشوكولاته .. هل هو صحيّ للأطفال

يرى خبراء التغذية المعنيون بصناعة الألبان أن حليب الشوكولاتة يلبي المتطلبات الغذائية، لكن الحصة الواحدة منه، تحتوي على ثلاث ملاعق صغيرة من السكريات المضافة. وقد يرفض بعض الأطفال الحليب غير المنكّه، وبالنسبة لهؤلاء يعتبر الجبن والزبادي بديلاً جيداً يمكن أن يوفر تغذية ومتعة شبيهة، من دون السكر الزائد، فقط ضعي في اعتبارك أن بعض أنواع الزبادي يمكن أن تحتوي على الكثير من السكر أيضاً! ابحث عن الزبادي العادي الكامل، أو العلامات التجارية منخفضة السكر.

ما هو مقدار الكافيين في الشوكولاته للطفل؟

مقدار الكافئين

يتفاجأ بعض الناس عندما يعلمون أن الشوكولاتة تحتوي على مادة الكافيين. لكن كميتها منخفضة، لكن كلما كانت أغمق ازدادت نسبة الكافيين، إذ تحتوي الشوكولاتة الداكنة عادةً على حوالي 25 ملغ من الكافيين لكل وجبة، فيما تحتوي شوكولاتة الحليب على 9 ملغ فقط، (على سبيل المقارنة، يحتوي فنجان القهوة على حوالي 95 مجم من الكافيين).

ربما لن يشعر أطفالك بتأثير الكافيين في الشوكولاتة، لكن إذا كنت لا تشعرين بالارتياح، يمكنك تحديد الكمية خاصةً إذا كانت الشوكولاتة داكنة جداً.