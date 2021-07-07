أفكار توزيعات عيد الأضحى للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:41 صباحاً - الأمهات في رحلة بحث طويلة عن أفكار جديدة براقة للأطفال.. تبحث عن أجمل الأفكار لتوزيعات عيد الأضحى للأطفال؟ هذا العام "أم حسن" تريد عيداً أكثر بهجة ومرحاً لطفلها؟! و"أم بسام" تود الحصول على مجموعة كبيرة من توزيعات العيد للكبار والصغار بأفكار جديدة ومميزة؟ و"أم طارق" قررت أن تشارك أطفالها بأفكارها، وتعد معهم أدوات الرسم والتلوين للحصول على أجمل الأفكار لتقديم بطاقات العيد مع أجمل مجموعة لتوزيعات العيد للأطفال لتكون أجمل مفاجأة مع قدوم عيد الأضحى السعيد .معنا الموجه الفني المدرسي الأستاذ كمال عبد الرحيم ليضع لنا مجموعة من أفكار التوزيعات للطفل بمناسبة عيد الأضحى

البهجة والفرحة مع توزيعات العيد

فرحة الاطفال في العيد..بحصولهم على الهدايا

بهجة العيد وفرحته تظهر بشكلٍ كبير على وجوه الأطفال، وحتى يزداد الفرح والانبساط لابد أن يحصل الصغار على أجمل الهدايا والتوزيعات، والتي قد تحتوي على أشياء بسيطة جداً، ولكنها تترك أثراً كبيراً وفرحاً كبيراً في القلوب

بعض التوزيعات تحتوي على الحلوى والشوكولاتة مع هدايا صغيرة ولطيفة؛ هذه الهدايا قد تكون ألعاباً جميلة، ساعاتٍ لطيفة، أو حتى إكسسوارات للبنات

للأطفال الكبار نصيب من التوزيعات

بطاقات لتزيين العيديات بشكل مبهج

نعم بالنسبة للأطفال الكبار فيمكن أن يحصلوا على هدايا مميزة، مثل عطرٍ فخم من صديق غالٍ، أو ساعة جميلة من أخت، أو حقيبةٍ مرتبة للأم، أدوات صيد أو مضرب لكرة التنس أو كرة الطاولة من الأب

والأهم أن هذه التوزيعات -الهدايا- يجب أن يتم تقديمها بشكلٍ جميل، من خلال علبٍ خاصة للعيد، وأكياس العيد، كذلك بطاقات جميلة لتزيين العيديات بشكلٍ مبهج

أفكار توزيعات العيد للأطفال

صندوق ملون للحلويات

استعمال الكرتون المقوى بشكل لطيف

من أجمل أفكار توزيعات العيد للأطفال صندوق الحلوى مع هدية لطيفة خاصة تبهجهم وتكون ذكرى لا تُنسى، يمكن تقديمها مع تغليف العلبة بشكلٍ لطيف ورائع

بطاقة ورقية للعيد

كروت العيد لتقديم العيديات مع التوزيعات ستكون فكرةً رائعة للأطفال هكذا مع التصميم المبهج لكل بطاقة، وألوانها المبهجة

كرت ورسوم إسلامية للعيدية

من الأفكار والتصاميم الرائعة لبطاقات المعايدات مع ألوان هادئة وأنيقة، خاصة مع وحدات الهندسة الإسلامية التي تزينها

توزيعات خاصة بالبنات

خروف العيد" الأضحية: مصمم بيد الطفل

من أجمل أفكار توزيعات العيد للأطفال خاصة للبنات، علبة أو صندوق يضم بطاقات معايدة مع تصميم الفتاة المبتهجة، إضافة لعلبة تقديم الهدايا والحلويات مصممة بنفس الألوان المشرقة

توزيعات خاصة بالأولاد

للأولاد نصيبٌ أيضاً في بطاقات العيد خاصة بهم، عبارة عن تصميم رائع مناسب مرسوم باليد وملون بألوان فسفورية مناسبة. رسم خروف أو مجموعة من الحجاج يؤدون مناسك الحج متمنين لهم التهنئة بقدوم العيد

الكيس الملون هدية

فكرة جديدة ومبتكرة تجعل الطفل الذي يتلقى الهدية فخوراً ومعتزاً بالهدية والكيس الذي يضمها؛ بمعنى أنه يمكن تقديم الهدايا والألعاب للأطفال مع أكياس العيد المميزة بتصميمها وهندستها البديعة وألوانها الأنيقة

التوزيعات للأطفال موروث شعبي إسلامي

العيد فرصة للآباء لقص حكابات الانبياء والمرسلين

ويقصد بها أولاً وأخيراً إدخال السرور والسعادة على قلب الطفل الصغير والأقارب والإخوة المسلمين المحيطين

ما يزيد ويعمق من حب الطفل للعيد والأجواء المحيطة به.. والتي تعد فرصة للآباء لقص الحكايات عن الأنبياء والمرسلين

تقديم الهدايا والعيديات وتبادلها بين طفل وطفل خاصة في محيط العائلة، من الأمور التي تزيد من السعادة، وتقوي أواصر القربى وصلة الرحم

وعلى الآباء التمسك بهذه العادة ولكن مع تغيير وابتكار في نوعية الهدية والكيس أو الصندوق الذي تقدم بداخله الهدية

مار أيك في الكرتون؟

الأفكار كثيرة ومبتكرة إن شحنت عاطفتك بالحب والشغف

الورق المقوّى موجود بالمكتبات، أو محلات بيع مستلزمات الزينة. والألوان لدى طفلك، مع كتابة جملة مفيدة. وبألوان مختلفة على سطح الكرتون

ما رأيك في توزيع النقود في أكياس من الورق المقوّى أو البلاستيكية الشفافة مرسوم عليها شخصيات كرتونية محببة للطفل، أو وحدة زخرفية جميلة

بعدها يتم ربط الكيس أو ضمه بشريط ملون بلون ينسجم مع الزخرفة أو الشخصية الكرتونية المرسومة

الأطباق الملونة فكرة جديدة ومبتكرة وفي متناول اليد، يمكن شراؤها ثم وضع الحلوى أو الهدية بداخلها، والأطباق تختلف في ألوانها وأحجامها أيضاً لكنها مبتكرة

وهناك السلال المصنوعة من الخوص أو القماش أو البلاستيك أو خيوط الكورشيه، و أطباق الفناجين الكبيرة الملونة

الأفكار كثيرة ويمكن أن تكون مبتكرة إن شحنت عاطفتك بالحب والشغف لرؤية طفلك أكثر سعادة وبهجة

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