مشروبات لحرق دهون البطن و الأرداف قبل النوم

بيروت - نادين محمد -

تخسيس الوزن مهمة صعبة للغاية وربما تكون الأكثر بحثًا على محركات البحث، يحاول الشخص إنقاص الوزن ليس فقط ليبدو بمظهر رائع ولكن أيضًا ليشعر بالراحة والخفة.

ستندهشي من معرفة أنه لا يمكنكِ فقط إنقاص الوزن في صالة الألعاب الرياضية أو القيام بالأعمال المنزلية، بل يمكنكِ أيضًا إنقاص وزنكِ خلال ساعات النوم.

​

ثمة بعض المشروبات يمكن تناولها قبل النوم مباشرة، من شأنها تتفاعل مع الدهون وتعزز عملية حرق الدهون، لا يعني ذلك أنكِ تتناولين المشروب لتستيقظي بدون دهون!. بالطبع لا، لكن الاستمرار على تناولها مع اتباع حمية مناسبة سيمنحكِ القوام المناسب.

اقرئي أيضا : مشروبات للتنحيف وحرق الدهون سريعة المفعول



مشروبات حرق الدهون قبل النوم

نقدم لك هنا بعض المشروبات السهلة التي يمكنك تناولها قبل النوم والتي ستساعد على إنقاص وزنك :

1. كوب من الحليب:

​

كوب من الحليب ، سواء كان دافئًا أو باردًا ، يدفعك إلى النوم العميق. وإذا حصلت على نوم هادئ ، فستقل الرغبة الشديدة في تناول الطعام في اليوم التالي. أيضا ، النساء اللواتي يمارسن الرياضة ، الحليب نعمة لهن. لأن البروتينات الموجودة في الحليب أسهل في الهضم وبالتالي فهي تساعدك على بناء العضلات.

2. عصير العنب:

سيساعدك كوب صغير من عصير العنب 100 مل على النوم بهدوء وحرق المزيد من الدهون بينما تحلم. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير العنب على تحويل السعرات الحرارية التي تخزن الدهون البيضاء إلى دهون بنية حرق السعرات الحرارية.

​

3. الشاي الأخضر:



الشاي الأخضر كما هو معروف هو بديل جيد جدًا للشاي العادي. ولكن إذا كنت تتناوليه ليلاً فإنه ينقي الجسم ويزيل السموم منه ما يساعد على حرق الدهون.

​

4. الزبادي:

الزبادي مصنوع من الحليب المخمر الذي يساعد على الهضم ويعزز هضم الأطعمة بشكل أسرع. سيساعدك هذا على النوم بشكل أفضل، وإزالة الدهون كما يمنحكِ بشرة رائعة.

​





5. فول الصويا:

سواء كنت تستهلكيه في شكل حليب أو مسحوق فهو مفيد بنفس القدر. وفقًا لدراسة ، فهو لا يساعد فقط في تحسين نمط النوم ، ولكنه أيضًا يقلل من مستويات الكورتيزول الذي يساعد على محاربة دهون البطن.

6. عصير الليمون:

​

يعتبر عصير الليمون بمثابة نعمة لشخص يهدف إلى إنقاص الوزن. إذا بدأتِ في الصباح بتناول عصير الليمون ، فسيكون يومك مفعمًا بالحيوية وفي الليل إذا أنهيت يومك بعصير الليمون ، فأنتِ جاهزة تمامًا للتخلص من السموم.