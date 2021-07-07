منذ فبراير.. المكسيك تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

سجلت السلطات الصحية المكسيكية أمس الثلاثاء أكبر قفزة يومية في إصابات فيروس كورونا منذ أواخر فبراير، في مؤشر على تزايد انتشار الوباء مع تباطؤ عمليات التطعيم للوقاية من الفيروس.



وأعلنت وزارة الصحة عن رصد 7989 إصابة جديدة مؤكدة بمرض كوفيد-19، فضلا عن 269 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و549862 والوفيات إلى 233958.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الجديدة المسجل أمس الثلاثاء هو أكبر حصيلة يومية منذ 26 فبراير.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير. وذكرت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم الرسمي.