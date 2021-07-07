مظمة الصحة العالمية توصي بدواءين مضادين للالتهاب لعلاج مصابي كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

أضافت منظمة الصحة العالمية دواءين مضادين للالتهابات إلى مجموعة الأدوية الموصى بها لعلاج مصابي فيروس كورونا.



ونشرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة وتتخذ من جنيف مقرا لها توصيات بشأن دوائي "توسيليزوماب" و"ساريلوماب" ليل الثلاثاء.

ووفقا للمبادئ التوجيهية المحدثة لمنظمة الصحة العالمية، فإن الدواءين، اللذين تم تطويرهما أصلا لالتهاب المفاصل الروماتويدي ينقذان حياة المرضى الذين يعانون من إصابة شديدة بكورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن البيانات المستقاة من أكثر من 10 آلاف مريض في 27 دراسة سريرية أظهرت أن هذه الأدوية قللت خطر الوفاة لدى المصابين بأعراض خطيرة بنسبة 13%.

وبعض البيانات المستخدمة لم تنشر بعد.

ودعت منظمة الصحة العالمية شركات الأدوية إلى خفض أسعار الأدوية باهظة الثمن وتزويد البلدان الفقيرة التي تواجه بالفعل نقصا في لقاحات كورونا.

وحثت المنظمة أيضا على منح تراخيص الإنتاج في أكبر عدد ممكن من الدول.