صحة ورشاقة

غنية بالعناصر الغذائية.. كيف يساعد تناول البطاطس على التحكم فى وزنك؟

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القاهرة - سامية سيد - تعد البطاطس من أكثر الأطعمة المحبوبة في العالم، فهى من عائلة الخضراوات الجذرية، وتمتاز بطعمها اللذيذ والغني،  فى السطور التالية نقدم لك فوائد البطاطس الصحية، بالإضافة إلى أفضل الطرق لتحضيرها لتعظيم قيمتها الغذائية، وفقا لما نشره موقع " Health".

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البطاطس غنية بالعناصر الغذائية

تحتوي حبة البطاطس المتوسطة المخبوزة بالقشر على 129 سعرة حرارية ، و 4.6 جرام من البروتين، ولا تحتوي على دهون ، و 37 جرامًا من الكربوهيدرات مع حوالي 4 جرام من الألياف، بما في ذلك أكثر من 30٪ من القيمة اليومية لفيتامين سي الداعم للمناعة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على ما يقرب من ثلث الهدف اليومي للبوتاسيوم، وهو معدن يدعم وظائف الأعصاب والعضلات والقلب.b96f0039f0.jpg

توفر البطاطس أيضًا فيتامينات ب وفيتامين ك والحديد والماغنسيوم والزنك والنحاس فهى غنية بمضادات الأكسدة، بما في ذلك الفينولات والكاروتينات والفلافونويدات ومركبات الأنثوسيانين الموجودة في جلد البطاطس ولحمها.

البطاطس تدعم أداء التمرين

الكربوهيدرات والمغذيات التي توفرها البطاطس تجعلها مصدرًا ممتازًا للوقود قبل التمرين أو أثنائه، وأكدت  دراسة نُشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقي، أن تناول بوريه البطاطس  يمد الجسم بالكربوهيدرات المطلوبة لدعم الشخص على أداء التمارين .

 

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تساعد البطاطس في التحكم في الوزن

توفر البطاطس النشا المقاوم ، وهو نوع فريد من الكربوهيدرات الذي ثبت أنه يعمل بشكل طبيعي على حرق الدهون في الجسم، مثل الألياف ، لا يمكنك هضم أو امتصاص النشا المقاوم ، وعندما يصل إلى الأمعاء الغليظة ، فإنه يتخمر ، مما يدفع الجسم إلى حرق الدهون.

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وتقدم البطاطس فائدة أخرى مرتبطة بالتحكم في الوزن، وتظهر الأبحاث أن البطاطس تميل إلى أن تكون أكثر إشباعًا من الكربوهيدرات النشوية الأخرى ، مثل المكرونة والأرز.

كيف تطبخ البطاطس

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أكدت دراسة أجريت عام 2020 عن تأثير طرق الطهي على محتويات نشا البطاطس وفيتامين ج والمعادن ومضادات الأكسدة، ووجدت أن البطاطس المطبوخة  عن طريق الطهي في الميكروويف أو الشواء أكثر احتفاظًا بالعناصر الغذائية ، مقارنة بالطرق "الرطبة" بما في ذلك الغليان أو التبخير، وعند سلق البطاطس ، فإن ترك القشرة يحافظ على المزيد من العناصر الغذائية ، حيث يمنع المعادن من التسرب إلى الماء وأكدت الدراسة أيضًا أن تبريد البطاطس بعد الطهي زاد من محتوى النشا المقاوم.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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