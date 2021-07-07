شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التمرين لمدة 5 دقائق يوميًا يحافظ على صحة القلب ويضبط ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل بحث جديد إلى أن إجراء تدريبات يومية لمدة خمس دقائق يوميًا يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث تظهر نتائج الانتظام بإجراء تلك التمارين في غضون أسابيع، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

توضح الدراسة التي نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة خمس دقائق يوميًا تتعارض مع الآليات التي تساهم في ضعف صحة القلب التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمتوسط العمر المتوقع.

وجدت الدراسة أن القيام بتمارين التنفس البسيطة يساعد في خفض مستويات ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتظهر فوائدها في غضون أسابيع.

فيما أوضحت الدراسة أيضًا أن التمرين الموفر للوقت والمعروف باسم تدريب قوة العضلات الملهمة عالية المقاومة (IMST) يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب هذه، بالإضافة إلى التمارين الهوائية.

يقول المؤلف الرئيسي للدراسة دانيال كريجيد، أستاذ الأبحاث المساعد في قسم علم وظائف الأعضاء التكاملي، إنه يمكن إجراء تدريبات قوة العضلات الملهمة عالية المقاومة لمدة 5 دقائق يوميًا في المنزل وأثناء مشاهدة التليفزيون، حيث تساعد تلك التمارين على الاستنشاق بقوة.

بالنسبة للدراسة الجديدة، فكانت على 36 تتراوح أعمارهم بين 50 و 79 عامًا، والذين يعانون من ضغط الدم الانقباضي فوق المعدل الطبيعي.



تمارين التنفس

قام نصفهم بعمل تدريبات قوة العضلات الملهمة عالية المقاومة لمدة ستة أسابيع ونصفهم فعلوا بروتوكولًا وهميًا حيث كانت المقاومة أقل بكثير.

بعد ستة أسابيع، شهدت المجموعة التي خضعت لتدريبات قوة العضلات الملهمة عالية المقاومة، لانخفاض ضغط الدم الانقباضي بمقدار تسع نقاط في المتوسط​​، وهو انخفاض يتجاوز عمومًا ما تم تحقيقه من خلال المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا على مدار 50 أيام في الأسبوع، كما أن هذا الانخفاض يساوي أيضًا تأثيرات بعض الأنظمة الدوائية المستخدمة لخفض ضغط الدم.