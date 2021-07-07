شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تجعل النوم جيدًا يساعدك في إنقاص الوزن.. منها يحرق الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد النوم لجسمك وعقلك لا حصر لها، حيث يعمل الجسم على إصلاح نفسه وتجديد الخلايا واستعادة عمل جهاز المناعة لدينا وتهدئة العقل أثناء فترة النوم، ويلعب النوم دورًا رئيسيًا أيضاً في تعزيز فقدان الوزن، والنوم الصحي هو مفتاح رحلة إنقاص الوزن بشكل جيد، وبالتالي، فإن قلة النوم يمكن أن تكون عقبة في طريق إنقاص وزنك، في هذا التقرير نتعرف على 5 أسباب تجعل النوم جيدًا يساعدك في إنقاص الوزن، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

يمكن أن تتسبب قلة النوم أو أنماط النوم السيئة المتقطعة في حدوث تغييرات في التمثيل الغذائي والهرمونات، مما قد يؤدي إلى زيادة الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام وانخفاض حساسية الأنسولين، لذلك من الضروري أن يكون لديك روتين نوم جيد ونوم صحي إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن.

5 أسباب تجعل النوم جيدًا يساعدك في إنقاص الوزن

نناقش بعض الطرق الأخرى التي يلعب بها النوم دورًا جيدًا في مساعدتك على مقاومة الكيلوجرامات الزائدة والعيش بصحة جيدة:

النوم يدعم التمثيل الغذائي

يمكن أن يساعد النوم الجيد ليلاً في زيادة التمثيل الغذائي في الجسم، ويمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى اضطراب التمثيل الغذائي، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثانى.

النوم يقلل من مستويات التوتر

النوم الكافي يمكن أن يقلل التوتر ويحسن الحالة المزاجية وهناك ارتباط بين الإجهاد والسمنة، يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى "الأكل العاطفى" المرتبط بالحالة النفسية، حيث يميل الناس إلى الإفراط في تناول الطعام مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

يعيد شحن الجسم ويجعلك يقظاً

على الرغم من أن دماغنا يعمل طوال الوقت، إلا أنه يحتاج إلى استراحة. النوم يحافظ على هدوء العقل ويمنحه الراحة التي يستحقها، من المهم أن تنام جيدًا قبل أن تقرر لأن العقل الذي يعمل باستمرار لا يمكنه اتخاذ قرار مستنير.

يزيد من مستويات الطاقة

إذا كنت مرتاحًا جيدًا، فمن المرجح أن تكون نشيطًا، في اليوم التالي يحافظ الجسم على الطاقة التي يتمتع بها خلال ساعات النوم ويستخدمها في المهام المهمة في الأيام القادمة.

النوم يعمل كمقوي للمناعة

أنت أكثر عرضة للفيروسات والالتهابات إذا كنت لا تنام جيداً، عندما نكون نائمين، يمكن لجهاز المناعة فقط استخدام الطاقة المستخدمة في مهام الجسم المختلفة، تتيح ليلة النوم الجيد للجسم مناعة متوازنة يمكنها محاربة الالتهابات المختلفة يشفي الجسم نفسه أثناء نومنا، وتميل الإصابات إلى الشفاء بشكل أسرع أثناء الليل مقارنة بالنهار.

كيفية إنشاء روتين نوم جيد

-من المهم أن تحصل على 7-9 ساعات من النوم يوميًا للحفاظ على نمط حياة صحي.

- هناك عادات أخرى يمكنك الجمع بينها وبين النوم يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن ويمكن أن تساعدك على زيادة جودة نومك، وهذه العادات هي:

-قلل من استهلاك الكافيين

-الحد من استخدام الشاشة قبل النوم

-استهلك حمية غنية بالألياف

-رطب نفسك بشرب المياه على مدار اليوم