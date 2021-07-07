شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد لتناول الكرنب ..أبرزها فقدان الوزن وتحسين صحة الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الكرنب الأحمر والأخضر، عضو من نفس عائلة الخضار الورقية ذات القيمة الغذائية العالية، والتي تتميز بالكثير من الفوائد الصحية خاصة في خسارة الوزن و تخفيف الإمساك، وتحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم ، وخفض مستويات الكوليسترول وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

وقال ماكسين سميث ، اختصاصي التغذية في مركز كليفلاند كلينيك للتغذية البشرية بأمريكا، ، إن طرق الطهي الطويلة والغليان تسلب الطعام من مغذياته، بدلاً من ذلك، التزم بأساليب الطهي الأسرع، مثل القلي السريع أو تقطيع الخضار وتناولها طازجة في سلطة، موضحا أن الكرنب يمتلك العديد من الفوائد الصحية ويجب دمجه في نظامك الغذائي، بحسب ما نشره موقع " Health".

غني بفيتامين سي

الكرنب غني بفيتامين C المضاد للأكسدة ، ويوفر على وجه التحديد 70٪ من RDA .

من المهم التأكد من حصولك على ما يكفي من فيتامين سي كل يوم، لأن أجسامنا لا تصنع الفيتامين بشكل طبيعي ويجب أن نحصل عليه من الطعام، يساعد فيتامين سي جسمك على امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية التي تتناولها لتعزيز جهاز المناعة لديك للمساعدة في حمايتك من الأمراض.

مصدر جيد للألياف

إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من الألياف في نظامك الغذائي، أو كنت تعانى من الإمساك، يمكن أن يساعدك الكرنب على ذلك وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، فإن كوبين من الكرنب " الملفوف" المفروم يحتويان على ما يقرب من 5 جرامات من الألياف ، ويعد الكرنب مصدرا جيدا للألياف وقد تساعد في تخفيف الإمساك ، وتحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم ، وخفض مستويات الكوليسترول وتحسين صحة الجهاز الهضمي .

يساعد في تحسين صحة العظام

يحتوي الكرنب على عنصر غذائي مهم للغاية لكل من صحة العظام ووظائف تخثر الدم الصحية في الجسم: فيتامين K ، في حين أن نقص فيتامين ك نادر ، فإن بعض الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة " التليف الكيسي ، والداء البطني ، والتهاب القولون التقرحي "قد يكونون أكثر عرضة لخطر انخفاض مستويات فيتامين ك عن المعتاد.

منخفض السعرات الحرارية

إذا كنت لا تتطلع إلى إنقاص وزنك ، فإن أحد الأشياء التي يمكن أن تساعد بشكل كبير هو استبدال الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية بأطعمة لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، كوب واحد من الكرنب المطبوخ يحتوي على 34 سعرًا حراريًا فقط ، مما يجعله خيارًا ممتازًا لإدارة الوزن.

جيد لقلبك

قد لا تفكر على الفور في الكرنب كغذاء صحي للقلب ، ولكن قد ترغب في إضافته إلى نظامك الغذائي إذا كنت تحاول أن تكون أكثر وعياً بصحة شريانك، فالكرنب ثبت أن له فوائد مضادة للالتهابات ، لذلك يوصى به للأفراد المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.