شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عادات هتساعدك على النوم بشكل أفضل لتقوية مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم الجيد ضروري للصحة اليومية الجيدة، ويبقيك متجددًا ويحارب السمنة، ومشاكل نمط الحياة ويساعد في دعم العمليات الجسدية الحيوية، بما في ذلك المناعة.

ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا على عكس ما يُعتقد عمومًا، فإن نظام المناعة لدينا، الذي يحمي أجسامنا من العدوى ومسببات الأمراض، لا يعتمد فقط على النظام الغذائي أو نمط الحياة الذي تتبعه، ولكن نظام نومك يلعب دورًا مهمًا للغاية أيضًا، وهو السبب وراء التأكيد على الراحة والشفاء البطيء بشكل كبير أثناء التعافي من أي مرض، بما في ذلك كورونا، لذلك يجب على كل فرد أن يقضي 7-8 ساعات من النوم المتواصل كل يوم، كما انه مفيد لك إذا كنت تريد تقوية جهاز المناعة لديك ومحاربة جميع مسببات الأمراض بقوة.

كيف يؤثر النوم على جهاز المناعة لدينا؟

يساعد النوم بشكل كبير على إنتاج البروتينات المضادة للالتهابات المسماة السيتوكينات والخلايا التائية التي تحمي أجسامنا .

فيما يلي بعض الخطوات التي يجب مراعاتها للنوم جيدًا.. أجواء النوم

يجب أن تتأكد دائمًا من أن أجواء الغرفة هادئة وباردة، وإذا كنت لا تزال تجدها مشرقة أو غير مجدية ، فحاول ارتداء أقنعة النوم أو الستائر المعتمة بالكامل، نظرًا لأنك إذا كنت ستجعل غرفتك مظلمة وباردة وهادئة، فسوف تحفزك تلقائيًا على النوم لفترة أطول من الوقت.

الاستحمام

يمكن أن يؤدي الاستحمام إلى خفض درجة حرارة الجسم مع إرخاء عضلاتك ومفاصلك لتحسين تدفق الدم المؤكسج، حيث ينتقل جسمك إلى حالة الاسترخاء التام بعد الاستحمام، وبالتالي تبدأ دورة النوم.

تجنب الضوء الأزرق

تنبعث معظم الأجهزة الإلكترونية مثل التلفاز أو الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو الكمبيوتر المحمول وما إلى ذلك من ضوء أزرق يحد من إفراز هرمون الميلاتونين الذي يحفز على النوم، تحقق أيضًا من المصابيح الليلية، حاول تبديل أجهزتك إلى الوضع الليلي الذي يقلل من انبعاث الضوء الأزرق أو إذا كان لديك نظارات بالفعل ، يمكنك اختيار نظارات حجب الضوء الأزرق.

تجنب المشروبات التى تحتوي على كافيين

المشروبات التي تحتوي على الكافيين لها تأثير ضار على نومك. يمكن أن تمنع الكميات الكبيرة من الكافيين جزيء الأدينوزين الذي يرتبط بمستقبلات الدماغ، يلعب ارتباط الأدينوزين بمستقبلات الدماغ دورًا كبيرًا في جعلك تشعر بالنوم، وبالتالي عندما تميل إلى شرب المشروبات المحتوية على الكافيين، فإنها تؤثر على نومك تمامًا، جرب المشروبات التي تحفز على النوم مثل شاي البابونج أو شاي عشبة الليمون وما إلى ذلك.

التمارين

إن زيادة العمل البدني بشكل طبيعي يجعلك تشعر بالتعب في النهاية من أجل النوم بشكل أفضل ولفترة أطول.

العطور

يمكن استخدام العطور المصنوعة من خشب الصندل أو اللافندر أو خشب الأرز أو إكليل الجبل، هذه العطور لا تحمل رائحة قوية ولكن في المقام الأول عطر خفيف ومهدئ، تساعدك هذه الروائح على الشعور بالاسترخاء والهدوء، ومن ثم يوصى باستخدام معطرات الغرفة أو الرذاذ لزيادة جودة النوم.

التأمل

للتخلص من كل توترات اليوم، جرب التأمل إذا كنت فقط خاليًا من التوتر تمامًا ومرتاحًا، فيمكنك الحصول على نوم عميق ينظم التأمل الجهاز العصبي ويسمح لك بالانتقال إلى وضع النوم العميق.