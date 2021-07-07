شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة ومشروبات تساعد فى خفض الوزن وتعزيز صحة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للنساء عدد من الاحتياجات الغذائية الفريدة، واختيار الأنواع المناسبة من الأطعمة والمشروبات يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحتهن، وأظهرت الدراسات أن اختيار مجموعات غذائية ومشروبات معينة يمكن أن يساعد في تحسين الصحة وإنقاص الوزن والوقاية من أمراض معينة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

الليمون :

يعتبر ماء الليمون ضروريا في عملية الهضم، حيث تقل كمية الأحماض في معدتنا مع تقدمنا في السن، أظهرت دراسة أنه تم العثور على أكثر من 30٪ من النساء مصابات بالتهاب المعدة الضموري ، وهي حالة تتميز بقلة حمض المعدة أو انعدامها.

شاى أوراق التوت :

مشروب معروف مفيد لصحة المرأة لأنه غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الأنثى بشكل طبيعي، يحتوي على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات B و A و C و E.



شاي أوراق التوت

البروكلي

أحد الأطعمة النباتية التي تحل العديد من المشاكل، منها انقاص الوزن، كوب من البروكلي يحتوي على 100% من الفيتامينات الضرورية لإنتاج الكولاجين، كما أن البروكلي غني بفيتامين أ الذي يساعد في تجديد الخلايا ويساعد على استبدال خلايا الجلد القديمة بأخرى جديدة.

الكركم

تعدد استخداماته كعلاج طبيعي للأمراض الشائعة جعله مكملًا غذائيًا شائعًا، يحتوي على مضادات الأكسدة القوية وخصائصه المضادة للالتهابات، يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن بفضل خصائصه المضادة للالتهابات وإمكانات الكركم المضادة للسمنة التي يمكن أن تساعد في تقليل الانتفاخ بطريقة صحية.

الكاجو

مصدر جيد للمعادن وخاصة الماغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والزنك والسيلينيوم ، كما أنه يحتوي على بعض الحديد والمنجنيز والنحاس الضروري للحركة الكهربائية لقلبك وعضلاتك وهي مهمة لحركة الجسم، كما أن الكاجو مرتفع فى السعرات الحرارية لعميلة انقاص الوزن.