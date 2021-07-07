شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذى يسبب العيوب الخلقية عند الجنين وكيف نتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يظهر العيب الخلقي عند نمو الطفل في الرحم، ويمكن أن تكون العيوب الخلقية طفيفة أو شديدة، وقد تؤثر على المظهر ووظائف الأعضاء والنمو البدني والعقلي، وتظهر معظم العيوب الخلقية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، عندما تكون الأعضاء لا تزال تتشكل، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أبرز الأسباب التى تؤدى لحدوث عيوب خلقية عند الأطفال هى:

1: علم الوراثة

قد ينقل الأب أو الأم تشوهات وراثية لطفلهما، وتحدث التشوهات الجينية عندما يصبح الجين معيبًا بسبب طفرة أو تغير في بعض الحالات، وقد يكون الجين أو جزء من الجين مفقودًا. وغالبًا لا يمكن منعها، وقد يكون هناك عيب معين في التاريخ العائلي لأحد الوالدين أو كليهما.

2: أسباب غير جينية

قد يكون من الصعب أو المستحيل تحديد أسباب بعض العيوب الخلقية، ومع ذلك فإن بعض السلوكيات تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بعيوب خلقية وتشمل هذه التدخين، وتعاطي المخدرات، وشرب الكحول أثناء الحمل، العوامل الأخرى، مثل التعرض للمواد الكيميائية السامة أو الفيروسات، تزيد أيضًا من خطر الإصابة.

تزداد المخاطر في ظل أي من الشروط التالية:

1: تاريخ عائلي من العيوب الخلقية أو الاضطرابات الوراثية الأخرى.

2: تعاطي المخدرات أو استهلاك الكحول أو التدخين أثناء الحمل.

3: عمر الأم 35 سنة أو أكثر.

4: الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية غير المعالجة، بما في ذلك الأمراض المنقولة جنسياً.

5: النساء المصابات بحالات طبية موجودة مسبقًا، مثل مرض السكري، أكثر عرضة لخطر إنجاب طفل مصاب بعيب خلقي.

هناك بعض الطرق لتقليل خطر إنجاب طفل مصاب بعيب خلقي، يجب على النساء اللواتي يخططن للحمل البدء في تناول مكملات حمض الفوليك قبل الحمل، ويجب أيضًا تناول هذه المكملات طوال فترة الحمل، ويمكن أن يساعد حمض الفوليك في منع عيوب العمود الفقري والدماغ، ويوصى أيضًا بفيتامينات ما قبل الولادة أثناء الحمل.

يجب على النساء تجنب الكحول والمخدرات والتبغ أثناء الحمل وبعده، ويجب عليهم أيضًا توخي الحذر عند تناول بعض الأدوية، حيث يمكن لبعض الأدوية التي تكون آمنة بشكل طبيعي أن تسبب تشوهات خلقية خطيرة عند تناولها من قبل المرأة الحامل.

معظم اللقاحات آمنة أثناء الحمل، في الواقع يمكن لبعض اللقاحات أن تساعد في منع العيوب الخلقية، وهناك خطر نظري من حدوث ضرر للجنين النامي ببعض لقاحات الفيروسات الحية، لذلك لا ينبغي إعطاء هذه الأنواع أثناء الحمل، ويجب أن تسأل طبيبك عن اللقاحات الضرورية والآمنة.

يساعد الحفاظ على وزن صحي أيضًا في تقليل مخاطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل، ويجب على النساء المصابات بأمراض موجودة مسبقًا، مثل مرض السكري، أن يهتموا بشكل خاص بإدارة صحتهم.