شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق بسيطة للتخلص من التوتر.. النوم جيدا والاستحمام واليوجا أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب وباء كورونا الذى تفشى في العالم كله منذ أكثر من عام ونصف العام، في تغيير نمط حياتنا بشكل جذري سواء كانت الشخصية والعملية، حيث إن العمل لساعات طويلة والافتقار إلى التفاعل الاجتماعى المناسب وعادات نمط الحياة السيئة تؤثر سلبًا على صحتنا العقلية والبدنية، وأصبح شغلنا الشاغل هو الاهتمام بالرعاية الصحية والنظافة الشخصية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ويبحث الكثير منا عن حلول أسهل للاسترخاء والتحرر من المشكلات اليومية والتخلص من التوتر وتحسين المزاج، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Healthline".

يساعد الاستحمام على الاسترخاء وتجديد الشباب، حيث من الممكن استخدام أنواع معينة من الشامبو الصابون ذو روائح طبيعية تمنحك شعورًا بالاستجمام كما أنها مفيدة للحصول على بشرة ناعمة.

غالبًا ما يطلق على الموسيقى من أقوى أشكال السحر، حيث يساعد الاستماع للموسيقى على في القضاء على شعور التوتر والاكتئاب، وعادة ما يكون للموسيقى تأثير مفيد على الوظائف الفسيولوجية وتساعد على خفض مستويات التوتر.

أظهرت الدراسات أن اليوجا والتأمل يعملان على تحسين الحالة المزاجية، حيث تساعد تقنيات التنفس العميق على منحك شعورًا بالاسترخاء والهدوء، يمكن أن يساعد التأمل المنتظم واليوجا في تعزيز الصحة العقلية والعاطفية التي تلعب دورًا مهمًا في مواجهة تحديات الحياة.

تشير بعض الأبحاث إلى أن الإبداع في الشيء الذى تحبه يمنحك شعورًا بالسعادة ويخفف من حدة التوتر لديك، لذلك فإن طهى الطعام خاصة لو كنت تحب ذلك يمكن أن يساعدك في تخفيف القلق والتوتر ويمنحك شعورًا باليقظة.

بالنسبة لمعظمنا، يمكن لروتين نوم منظم أن يساعد في تهدئة الجسم وتجديد نشاطه، كما يساعد على تحسين التركيز والتحكم في تقلبات المزاج والقدرة على اتخاذ القرارات المهمة، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي التوتر أيضًا إلى تعطيل نمط النوم الطبيعي مما يجعلك تشعر بالإرهاق والقلق.