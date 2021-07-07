أسباب تغيّر الشهيّة بعد الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 يوليو 2021 01:38 صباحاً - ستجدين نفسك خلال فترة الحمل، تأكلين أطعمة لم تتصوري في يوم من الأيام أنك ستأكلينها. ومع ذلك، بمجرد ولادة طفلك، سيتغير ذوقك في انتقاء الأطعمة من جديد، "الخليج 365 وطفلك"، استشارت الخبراء، ووقفت عند تفسيراتهم لتقلبات شهية المرأة بعد الولادة.

تحوّل غريب

قد ترغبين في الحمل بتناول المخللات

قد ترغبين خلال الحمل في تناول المخللات والآيس كريم، لذلك تكونين مستغربة، وحريصة على معرفة سبب تغيّر شهيتك بعد الولادة. رغم أن مشكلات مثل الحموضة المعوية وغثيان الصباح قد زالت عنك، وقد اعتقدت أنك ستقبلين على تناول وجبتك مرة أخرى، بشكل عادي، لكنك تتفاجئين أن حجم شهيتك يمكن أن يختلف تبعاً للعوامل والظروف التي تمرين بها.

أسباب تغيرّ الشهية

1 - الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية ترفع الشهية

إذا اخترت الرضاعة الطبيعية، على سبيل المثال، فقد تتفاجئين بكمية الطعام التي ترغبين في تناولها. حيث يتطلب إنتاج الحليب وإرضاع طفلك طاقة تشبه طاقة الأبطال الخارقين. إذ تحتاج الأمهات المرضعات سعرات حرارية أكثر للإرضاع فقط، وبغض النظر عما تشتهيه، سيساعدك اتباع نظام غذائي غني بالمنتجات الطازجة والبروتينات الخالية من الدهون والكالسيوم على منحك الطاقة، التي تشتد الحاجة إليها، وستعود طفلك على مذاق الأطعمة الصحية التي سيحتاجها لتناولها لاحقًا.

2 - اكتئاب ما بعد الولادة

اكتئاب مع بعد الولادة يضعف الشهية

إذا كنت تعانين من اكتئاب ما بعد الولادة، فقد يكون له تأثير عكسي على شهيتك، حيث إن 12 % من النساء سيعانين من اكتئاب ما بعد الولادة، ومن بين أعراض هذه الحالة المنهكة في كثير من الأحيان فقدان الشهية أو الرغبة في تناول وجبة دسمة. كما ذكرت جمعية الحمل الأمريكية، فإن شدة اكتئاب ما بعد الولادة تختلف باختلاف المرأة، ولكن يمكن إدارتها بمساعدة العلاج والأدوية.

كما هو الحال مع كل شيء، لا يوجد حجم واحد يناسب الجميع، وهي الإجابة على الكمية التي تريدين أن تأكليها بمجرد ولادة طفلك، ولكن من خلال المتابعة عن كثب مع طبيبك ستصلين معه إلى تطوير نظام غذائي صحي وخطة تمارين رياضية، ستجعلك أنت وطفلك بصحة جيدة قدر الإمكان بعد الولادة، مهما كانت ظروفك.