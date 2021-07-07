شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري»: لا تتساهلوا مع الأعراض فتصابوا بالفشل الكلوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د. متعب البقمي استشاري أمراض وزراعة الكلى من خطورة التساهل بشأن بعض الأعراض السلبية في الكلى، وذلك للوقاية من الفشل الكلوي.

وقال البقيمي، عبر حسابه في “تويتر”: “إن الفشل الكلوي الدائم لا يحدث بين يوم وليلة.. بل هناك عوامل تزيد من خطر حدوث الفشل”.

وأضاف “إذا لم يتم السيطرة على عوامل الخطر تحدث إصابة في الكلى والإصابة تسبب قصور مزمن، والسيطرة على هذه عوامل باكرا يمنع حدوث الإصابة”.

وختم البقمي بقوله “إن السيطرة عليها بعد الإصابة وخلال القصور يؤخر الوصول للفشل الدائم”.