الصحة العالمية: نحتاج 17 مليار دولار لمكافحة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تحتاج لنحو 17 مليار دولار لتمويل مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

يأتي ذلك ليس فقط لتأمين اللقاحات ولكن أيضًا المعدات الوقائية واختبارات الكشف والعلاجات القليلة المتوافرة.

وحصلت آلية الوصول إلى أدوات كوفيد العالمية التي تُعرف اختصارًا باسم "أكت أكسليريتور" والمسؤولة عن تسريع الوصول إلى أدوات مكافحة كوفيد-19 في البلدان الفقيرة على وعود بتلقي 17.7 مليار دولار من قبل المانحين للفترة 2020-2021، لكن ما زالت تنقصها 16.8 مليارا منها تحتاج إليها حتى نهاية عام 2021، ومنها على وجه السرعة، ما يزيد قليلاً على 8 مليارات دولار.



واستغل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اجتماعًا للدول الأعضاء حول آلية "أكت اكسليريتور" لتقييم حالة البرنامج والحديث عن جائحة تسير "بسرعتين"، وما زالت "في مرحلة خطيرة جدًا".

وقال إن "الدول التي بصدد رفع الإغلاق عن مجتمعاتها هي تلك التي سيطرت إلى حد كبير على إمدادات مواد الطوارئ مثل معدات الوقاية الشخصية واختبارات الكشف والأكسجين وخصوصا اللقاحات".

وأضاف "في غضون ذلك، تواجه البلدان التي لا يمكنها الوصول بشكل كاف إلى هذه المنتجات تدفقًا على المستشفيات وموجات من الوفيات. ويزداد الأمر سوءًا بسبب متحورات الفيروس".

ويعد برنامج كوفاكس أحد مكونات "أكت أكسليريتور" وقد اعتُمد في بداية الجائحة وقبل ترخيص اللقاحات الفعالة في محاولة لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات لكل بلدان العالم.

لكن بدلاً من ذلك، سارعت الدول الغنية إلى الحصول على أكثر اللقاحات فعالية لتحصين غالبية سكانها، فحُرمت بذلك الدول الفقيرة والضعفاء والعاملون في مجال الرعاية الصحية من الحصول على اللقاحات.

وتفيد أرقام أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية أن 3,25 مليارات جرعة لقاح أعطيت حتى 6 تموز/يوليو 2021 في 216 دولة ومنطقة.

في الدول ذات الدخل المرتفع، أعطيت 84 جرعة لكل 100 نسمة. وفي الدول التسع والعشرين الأفقر، ينخفض هذا الرقم إلى جرعة واحدة لكل 100 شخص.

وبلغ عدد الجرعات التي وزعها برنامج كوفاكس 100 مليون جرعة على 135 دولة ومنطقة حتى الثلاثاء. لكن هذا الرقم الرمزي أقل بكثير من 300 أو 400 مليون جرعة كان مخططا توزيعها قبل أن تحظر الهند تصدير لقاح أسترازينيكا المُنتج في معهد الأمصال الهندي الذي صُدرت منه الغالبية العظمى من الجرعات.

بالنتيجة يعجز عدد كبير من البلدان عن إعطاء الجرعة الثانية لحماية من تلقوا جرعة أولى وهذا يؤدي بدوره إلى إضعاف مصداقية حملات التطعيم.

ويحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على تطعيم ما لا يقل عن 10% من إجمالي السكان في كل بلد في أيلول/سبتمبر المقبل و40% بحلول نهاية العام.