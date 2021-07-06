شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تمارين "تنفس" تساعدك على خفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مستوى ضغط الدم في التذبذب من وقت استيقاظنا، ويتغير حسب النشاط الذي نقوم به والوضع الذي نتعامل معه، ويظل معظم الوقت تحت السيطرة، باستثناء أولئك الذين يعانون بالفعل من مشكلة ارتفاع ضغط الدم.

يمكن أن يؤدي التمرين المكثف، والتوتر، والقلق، إلى ارتفاع ضغط الدم بين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاعه إلى مستوى خطير، هذا يمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية والنوبات القلبية وحتى الموت، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

لمنع حدوث مثل هذا من الضروري الحفاظ على مستوى ضغط الدم تحت السيطرة، بتناول الأدوية والعلاجات المنزلية وممارسة الرياضة فهي بعض الطرق السهلة للحفاظ على مستوى ضغط الدم لديك تحت السيطرة التي يعتمد عليها معظم الناس ويمكن أن يكون هذا التمرين السهل للتنفس إضافة أخرى.

تمارين التنفس

هناك بعض تمارين التنفس المحددة التي تعمل على المستوى الخلوي لخفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب، تعمل تقنية التنفس البطيء والعميق على تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي الذي يدير معدل ضربات القلب بشكل فعال ويوسع الأوعية الدموية، والتي بدورها تتحكم في ضغط الدم الكلي.

يربط دماغنا التنفس البطيء والعميق بحالة من الاسترخاء ، مما يتسبب في إبطاء الجسم لوظائفه الداخلية الأخرى فقط من خلال ممارسة التنفس العميق في المواقف العصيبة، فيما يلي 3 تقنيات تنفس سهلة يمكنك تجربتها:

تقنيات تنفس 30 ثانية

وفقًا لدراسة أجريت على 20 ألف شخص ياباني يعانون من ارتفاع ضغط الدم وضغط الدم الطبيعي، فإن مجرد أخذ 30 نفسًا عميقًا يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة مستوى ضغط الدم، وتشير الدراسة إلى أن أخذ ستة أنفاس عميقة في غضون 30 ثانية يمكن أن يساعد في تقليل ضغط الدم الانقباضي.

الخطوة 1: اجلس بشكل مريح في مكان هادئ.

الخطوة 2: حافظ على عمودك الفقري مستقيما وأغمض عينيك واسترخي.

الخطوة 3: اضبط عداد الوقت لمدة 30 ثانية وخذ 6 أنفاس عميقة في هذا الوقت.

الخطوة 4: كرر حسب الحاجة.

تقنية التنفس المتكافئ

تركز تقنية التنفس هذه على طول نفس متساوي، فهى تقنية تنفس مضبوطة وسهلة الأداء.

الخطوة 1: الجلوس أو الاستلقاء بشكل مريح في مكان هادئ.

الخطوة الثانية: أغمض عينيك وارخي عضلاتك.

الخطوة 3: استنشق من خلال أنفك لمدة أربع ثوان.

الخطوة 4: توقف لبضع ثوان للسماح للهواء بالراحة في رئتيك.

الخطوة 5: قم بالزفير مرة أخرى من خلال أنفك لمدة أربع ثوان. كرر هذا التمرين 5-10 مرات.

التنفس الحجابي

التنفس البطني يشرك المعدة وعضلات البطن والحجاب الحاجز عند التنفس، يمكن أن تساعد ممارسته يوميًا على إبطاء معدل ضربات القلب واستقرار ضغط الدم.

الخطوة 1: استلقِ بشكل مريح على سطح مستوٍ مع وضع وسادة تحت ركبتيك ورأسك.

الخطوة الثانية: استرخِ، ثم ضع إحدى يديك فوق السرة والأخرى على الصدر.

الخطوة 3: استنشق من أنفك لمدة ثانيتين ولاحظ كيف ترتفع معدتك وأنت تتنفس.

الخطوة 4: قم بالزفير ببطء من خلال فمك مع إشراك عضلات معدتك ، ودفع كل الهواء خارج البطن. كرر هذا التمرين 10 مرات في اليوم.