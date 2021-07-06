شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طبيعة مرض بابا الفاتيكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لعملية جراحية للتضييق الرتجى المصحوب بأعراض أمس الاثنين، وأفادت وكالة الصحافة الأمريكية أنه استجاب جيدًا لجراحة الأمعاء وهو يتعافى الآن، وأعلن المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو برونى، إن البابا فرنسيس فى حالة صحية جيدة وسيبقى فى المستشفى لمدة 7 أيام، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في الأمعاء، ويقدم التقرير التالى كل ما تحتاج لمعرفته حول تضييق الرتج المصحوب بأعراض وفقا لتقرير لموقع time now news.

ما هو تضييق الرتج المصحوب بأعراض؟

فى كثير من الأحيان فى جسم الإنسان يمكن أن تظهر هياكل تشبه الجيوب منتفخة فى بطانة الجهاز الهضمى تُعرف هذه التكوينات باسم الرتج ويؤدى التهاب هذه الجيوب إلى تضيق الرتج، ويمكن أن يسبب إزعاجًا وألمًا شديدين وهو شائع بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 وما فوق وفقًا لأسوشيتد برس.

وأوضح الدكتور مانيش تشاند، أستاذ الجراحة فى جامعة كوليدج لندن المزيد من المعلومات حول انتشار المرض، وقال "مرض الرتج حالة شائعة إلى حد ما فى القولون، ونحن نراه بشكل متزايد، لذا فإن إحدى القواعد الأساسية هى أن 75% من الأشخاص فى سن 75 عامًا قد يعانون من هذه الحالة فى الدول الغربية، لكن لحسن الحظ يعيش معظم الناس مع هذه الحالة بمشاكل قليلة جدًا ونادرًا ما يحتاجون إلى دخول المستشفى.

حمى

غثيان

ألم مستمر فى مناطق البطن

إمساك

رقة البطن

الأعراض الشائعة لالتهاب الرتج..

تشمل عوامل الخطر المرتبطة بهذا المرض قلة النشاط البدنى، والعمر، والتدخين، والسمنة، وانخفاض استهلاك الألياف الغذائية، والتفاعل الدوائى، واستهلاك نظام غذائى عالى الدهون.

طرق التشخيص والعلاج..

يمكن تشخيص هذا المرض من خلال عدة فحوصات مثل منظار القولون والتصوير بالرنين المغناطيسى للبطن والأشعة المقطعية للبطن واختبار البراز والأشعة السينية للبطن وفحص الحوض وفحص الدم واختبار البول.

وقال شدة الحالة هى عامل حاسم فى طريقة العلاج، ويوصى الأطباء عادةً بالأدوية والتغييرات الغذائية وتعديلات نمط الحياة، فى الحالات الشديدة، قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى استخدام الجراحة.