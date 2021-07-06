شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تخس.. طرق التغلب على مشكلة ثبات الوزن على الميزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن تحقيق إنقاص الوزن من خلال التوازن الصحيح بين النظام الغذائي وممارسة الرياضة، ولكن في بعض الأحيان يصعب رؤية فرق كبير على الميزان، وقد يظل الوزن ثابتاً لفترة طويلة وهذا ما يشار إليه باسم "هضبة فقدان الوزن"، عندما تتساوى السعرات الحرارية التي تحرقها مع السعرات الحرارية التي تتناولها، تصل إلى مرحلة ثبات الوزن ، كما أن عملية التمثيل الغذائي البطيئة يمكن أن تعيق الجهود المبذولة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".



انقاص الوزن

كيفية التغلب على مرحلة ثبات الوزن وطرق التخسيس بشكل فعال

إليك بعض الخطوات لكسر الثبات وفقدان الوزن:

التمارين الرياضية المكثفة

في بعض الأحيان، قد يساعد مجرد تغيير أسلوب التمرين على تسريع عملية فقدان الدهون، لذلك ركز على القيام بتمارين تساعد على فقدان الدهون وإضافة حركات مكثفة لنظامك الغذائي.

قلل من الكربوهيدرات

تعتبر الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات فعالة للغاية في تعزيز فقدان الوزن، وفقًا للدراسات، لذلك حاول الحد من تناول الكربوهيدرات للحصول على الفوائد.

الحفاظ على دفتر يوميات النظام الغذائي

يعد تتبع السعرات الحرارية التي تتناولها- البروتين والدهون والكربوهيدرات أمرًا حيويًا للغاية، كما أنه سيجعلك يقظًا ويقوم بإجراء التصحيحات عند عدم الوصول لهدفك.

ابدأ بتناول المزيد من البروتين

يعتبر تناول البروتين أمرًا ضروريًا لفقدان الوزن لأنه يعزز معدل الأيض أو حرق الدهون أكثر من تناول الدهون أو الكربوهيدرات ، كما أنه يجعلك تشعر بالشبع والرضا والامتلاء، تأكد من توزيع كمية البروتين التي تحتاجها على مدار اليوم.

تخفيف مستويات التوتر

إذا كنت تكافح لتخسر أكثر من بضعة جرامات، فاعمل على تقليل مستويات التوتر لديك، يمكن أن يؤدي الضغط المرتفع إلى زيادة مستويات الكورتيزول ، والتي يمكن أن تكون سببًا كبيرًا لتراكم دهون البطن.

لا تخجل من التدريب بالأوزان

يمكن أن تكون تدريبات رفع الأوزان فعالة بشكل لا يصدق في تخطى مشكلة ثبات الوزن فهي تحسن معدل الأيض الأساسي، مما يرفع التمثيل الغذائي ويعزز فقدان الوزن على المدى الطويل.