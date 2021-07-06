إجهاد العضلات والأربطة للحاج.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتسم رحلة الحج بالكثير من التعب والمشقة نتيجة كثرة التنقل والحركة وسط درجات الحرارة المرتفعة، ما يجر على الحاج إجهاد العضلات والأربطة.

إجهاد العضلات هو إصابة للعضلة أو الأوتار، أي النسيج الليفي الذي يربط العضلات بالعظام.



وتؤدِّي الإصابات البسيطة إلى تمدُّد العضلات أو الأوتار فقط، بينما قد تشمل الإصابات الأكثر شدة تمزُّقًا جزئيًّا أو كاملًا في هذه الأنسجة.

وفي بعض الأحيان تُسمَّى بالعضلات المشدودة، وتحدث السلالات عادة في أسفل الظهر وفي عضلات الجزء الخلفي من الفخذ (أوتار الركبة).



الفرق بين السلالة والالتواء هو أن الأولى تنطوي على إصابة العضلة أو شريط من الأنسجة التي تربط العضلات بالعظام، بينما يُؤذِي الالتواء مجموعات الأنسجة التي تربط عظمتين ببعضهما.





للتوعية بالمشاكل الصحية التي قد تواجه الحجاج خلال أداء النسك، تصدر وزارة الصحة السعودية دليلا إرشاديا سنويا يتضمن عددا من النصائح لزوار بيت الله الحرام؛ لحمايتهم من الأمراض وضمان أداء النسك في سلام وأمان.

قدمت وزارة الصحة السعودية، خلال دليلها الاسترشادي "صحتك في الحج والعمرة"، مجموعة من النصائح لتجنب إصابة الحاج بإجهاد العضلات والأربطة.

وقالت الوزارة، في دليلها الصحي تحت عنوان "إجهاد العضلات والأربطة"، إن الحج يستلزم القيام بنشاط بدني كبير، ونتيجة لهذه الحركة والتنقل فقد يصاب البعض بإجهاد في أربطة المفاصل أو في العضلات.

واشترطت المملكة العربية السعودية لمن يرغب في أداء مناسك الحج 2021 أن تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، مع خلوهم من الأمراض المزمنة، وحصولهم على لقاح فيروس كورونا.

”الخليج 365” تستعرض أبرز المعلومات عن إجهاد العضلات والأربطة في الحج، وأعراضه وأسبابه وطرق العلاج.

أعراض الإجهاد العضلي





تتفاوت شدة الإجهاد العضلي كثيرا حسب لياقة الشخص وقوة الحركة ومقدارها وتنقسم إلى:

- إجهاد الأربطة:



تتراوح الأعراض بين الألم والتورم، وحتى التمزق الجزئي أو الكامل في الرباط.

- إجهاد العضلات:

قد تتراوح الأعراض بين الألم والتصلب في العضلة، وحتى التمزق الخفيف أو الشديد فيها.

أسباب الإجهاد العضلي





من أهم أسباب إجهاد الأربطة والمفاصل ما يلي:

- ضعف اللياقة البدنية

- الإرهاق الزائد

- الحركة العنيفة المتواصلة

طرق علاج إجهاد العضلات والأربطة

- التوقف عن الحركة عند الإحساس بالألم.

- تطبيق ضغط على المنطقة المصابة لتخفيف الألم، والمساعدة على منع تجمع الدم والسوائل. ويمكن استخدام الأربطة الضاغطة المتوفرة في الصيدليات.



- تبريد المنطقة المصابة بوضع الثلج أو الماء البارد عليها، وهذا ما يخفف من الألم.

- رفع العضو المصاب، لن هذا يخفف من التورم.

- يمكن رفع العضو المصاب عند النوم، أو عند البقاء في مقر السكن.

- أخذ الاستشارة الطبية عند الضرورة.



