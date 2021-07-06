شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية لعصير الطماطم.. منها إنقاص الوزن وتقوية جهاز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصير الطماطم يعتبر من أفضل المشروبات لمتبعى الحميات، فهو يحتوي على العديد من المركبات النشطة مثل حمض أميني طبيعي يعمل كناقلات عصبية للدماغ، وفيما يلي بعض الفوائد الصحية لـعصير الطماطم، وفقا لما نشر من موقع boldsky.

يخفض الكوليسترول

يساعد على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة في الجسم، التي قد تؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين والسكتة الدماغية، وقد يساعد استهلاك عصير الطماطم في تنظيم التمثيل الغذائي للدهون.



عصير الطماطم

يعالج مرض السكري

قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين لدى مرضى السكر، يساعد أيضا على تقليل الالتهاب ويزيد من إنتاج الهرمونات، التي قد تكون مستوياتها المنخفضة هي السبب الرئيسي لتحفيز مرض السكري الناجم عن السمنة.



عصير الطماطم

يساعد في إنقاص الوزن

وفقا لدراسة، يمكن أن يساعد عصير الطماطم في تقليل السيتوكينات الالتهابية، التي يرتبط تركيزها العالي بالسمنة أو زيادة وزن الجسم وكتلة الدهون وكتلة العضلات، كما أن العصير منخفض السعرات الحرارية ويساعد على الشبع.

يعزز جهاز المناعة

مضادات الأكسدة لها تأثير كبير على جهاز المناعة في الجسم، يعرف وجود الكاروتينات القوية مثل الليكوبين وبيتا كاروتين في عصير الطماطم بتأثيره المناعي، يمكن أن تغير الكاروتينات من البروتينات المشاركة في تكاثر الخلايا السرطانية.



عصير الطماطم

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

يرتبط استهلاك عصير الطماطم بتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة الالتهابية وغير المعدية مثل أمراض القلب، قد يساعد وجود اللايكوبين في العصير جنبا إلى جنب مع الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين ج والأحماض الفينولية على تحسين وظائف الجسم.



عصير الطماطم

يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام النساء

بعد سن اليأس تتعرض السيدات أكثر للإصابة بالأمراض المرتبطة بالعظام مثل هشاشة العظام، وفقًا لدراسة ، يمكن أن يساعد اللايكوبين، الموجود بكثرة في عصير الطماطم ، في تقليل علامات أمراض العظام، والإجهاد التأكسدي بسبب قدرته المضادة للأكسدة، وقد يساعد في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.