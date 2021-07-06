شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تمارين تساعد مرضى السكر فى السيطرة على مستوياته بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر ممارسة الرياضة من أهم الخطوات لإدارة مستوى السكر في الدم، ويُنصح الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري باتباع الأساليب التي يمكن أن تساعدهم في إدارة مستويات السكر في الدم، حيث إن مستويات السكر في الدم غير المنضبطة يمكن أن تعرض الجسم لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والحالات الصحية الشديدة الأخرى، وممارسة الرياضة هي إحدى الطرق التي ينصح بها خبراء الرعاية الصحية للمساعدة في السيطرة على مرض السكري، وفقا لتقرير لموقع time now news.

تمارين لمرضى السكر

فيما يلي بعض التمارين التي يجب عليك تضمينها في روتين التمرين إذا كنت تعاني من مرض السكري من النوع 2:

ركوب الدراجات: إدارة الوزن هي إحدى طرق التحكم في مرض السكري وأفضل طريقة لفقدان الوزن هي ركوب الدراجات، ويمكنك أداء هذه التمارين الهوائية في المنزل باستخدام دراجة ثابتة أو في الهواء الطلق.

المشي: من أسهل الطرق للحفاظ على لياقتك، يمكن أن يساعد المشي في إدارة المضاعفات التي يسببها مرض السكري وبالتالي المساهمة في إدارته، يعزز إدارة الوزن التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مشاكل القلب والأوعية الدموية والعظام. يمكنك ممارسة المشي السريع لمدة 30 دقيقة على الأقل 5 مرات في الأسبوع بمفردك أو مع أصدقائك وعائلتك.

اليوجا: إذا كنت تبحث عن طريقة لتحسين المرونة مع تحسين الصحة العامة، فإن اليوجا هي تمرينك المفضل وفقًا لمراجعة نُشرت في مجلة Endocrinology and Metabolism يمكن أن يكون لليوجا آثار علاجية على الجسم ويمكن أن تعزز إدارة مرض السكري.

تدريب المقاومة: في قائمة الفوائد التي تقدمها تمارين المقاومة الصادرة عن الكلية الأمريكية للطب الرياضي، تم إدراج تنظيم جلوكوز الدم كأحد الفوائد يمكن ممارسة تمارين المقاومة من قبل الأشخاص من جميع الفئات العمرية ، وهي تقدم العديد من الفوائد الصحية مثل تعزيز القدرة على التحمل ، وتحسين القوة ، وبناء صحة العظام والعضلات.