إنفوجراف.. الإمارات الأولى عالميا بتوزيع الجرعات اليومية للقاحات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الأولى عالميًا في توزيع الجرعات اليومية للقاحات كورونا.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدثة باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، إن معدل توزيع الجرعات بلغ 158.24 جرعة لكل 100 شخص، بعدما قدمت نحو 15 مليونا و500 ألف جرعة.



وأضافت أن دولة الإمارات تواجه جائحة "كوفيد-19" ببنية وطنية حيوية صلبة وقدرات بشرية قادرة على التعامل مع تداعيات هذه الأزمة وتخطيها، يدعمها في ذلك وعي مجتمعي والتزام من فئات المجتمع كافة.

وأوضحت أن القطاع الصحي يواصل جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم .. مشيرة إلى أن نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان وصلت إلى 74.5 في المائة في حين بلغت نسبة متلقي جرعتي اللقاح 64.3 في المائة من إجمالي السكان.

الإنفوجراف التالي يوضح أبرز الأرقام التي حققتها الإمارات في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



