ليبيا تسجل 1070 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الثلاثاء، تسجيل 1070 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 287 شخصا، وتسجيل حالتي وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 274 إصابة و123 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 196 ألفًا و894 شخصًا، بينهم 13 ألفًا و994 حالة نشطة، ووفاة 3215 شخصا.

وحذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، في الفترة الأخيرة في ليبيا، مشيرًا إلى أن معدل إيجابية الحالات بلغ 15% من العينات المسحوبة.



