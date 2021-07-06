شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أطعمة أساسية خلال فترة الحمل.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول نظام غذائي صحي ومتوازن خلال فترة الحمل أمر بالغ الأهمية، فيجب أن تتناول النساء الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة والألياف والكثير من السوائل، فهى طريقة فعالة للتعامل مع متطلبات الجسم الإضافية لتزويد الطفل بالعناصر الغذائية الأساسية.

وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv "أكدت أخصائية التغذية الهندية نعمي أغاروال، أن خلال فترة الحمل هناك ثلاثة مكونات أساسية يجب أن تكون جزءًا من النظام الغذائي للمرأة أثناء الحمل.





الأطعمة التي يجب على المرأة الحامل تناولها يوميا:

1.بذور الشمر

أعراض عسر الهضم مثل حرقة القلب والحموضة شائعة جدًا أثناء الحمل، ويمكن أن يساعد تضمين بذور الشمر في النظام الغذائي في تقليل هذه الأعراض بشكل كبير.

وتحتوي بذور الشمر على كميات كبيرة من الألياف، التي تُساعد على تخفيف الإمساك، وغيره من المشاكل الهضمية التي قد تسبب الغازات، كما تحافظ على الحركة الصحيحة في القناة الهضمية، كما يعد الشمر الطازج من المصادر الجيدة لفيتامين ك، كما يحتوى على البوتاسيوم.

2.المشمش المجفف

هذه الفاكهة المجففة هي مصدر غني بالحديد، يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وهو جيد أيضًا للأمهات المرضعات، يساهم تناول المشمش المجفف في إمداد الحامل بالحديد الذي يعد ضرورياً جداً أثناء فترة الحمل؛ وذلك بسبب زيادة حجم الدم بنسبة 50%، وبالتالي زيادة احتياج الحديد، وتتراوح احتياجات الحديد للحامل ما بين 17-28 ميللجراماً، حيثُ يُساعد تناول المشمش المُجفف الحامل على تجنب الإصابة بفقر الدم الذي قد يسبب أعراضاً جانبيةً للحامل.

3.اللوز

اللوز هو واحد من أصح المكسرات، فهو مصدر غني بفيتامين E ، ويمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد أيضًا في نمو دماغ الطفل، يمكن أن يساعد فيتامين (هـ) في تحسين وظيفة الحمل .

خلال فترة الحمل ، يجب أن تتناول النساء الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة والألياف والكثير من السوائل.

الأطعمة التي يجب على المرأة تناولها أثناء الحمل:

الحليب واللبن الرائب والزبادي والجبن ومنتجات الألبان الأخرى، العدس والبقوليات البطاطا الحلوة السلمون البيض الخضار الورقية الخضراء التوت الحبوب الكاملة الأفوكادو الفاكهة المجففة بصرف النظر عن هذه الأطعمة ، من المهم أن تشرب المرأة الحامل كمية كافية من الماء للوقاية من الإمساك والتهابات المسالك البولية.