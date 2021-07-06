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شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الفطر الأخضر بعد ظهوره فى الهند ..الأعراض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف موقع onlymyhealth ، أنه تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفطر الأخضر بالهند بعد ظهور حالات الإصابة بالفطر الأسود، حيث أصيب شخص بعد التعافى من فيروس كورونا بالفطر والذى يبلغ من العمر 34 عامًا.
وأضاف الموقع، أن الفطر الأخضر ينتج بشكل عام من العفن الشائع، وهو نوع من الفطريات التي تعيش داخل المنزل او فى البيئة المحيطة، ينتج عن الإصابة بالفطر الأخضر ارتفاع درجة حرارة الجسم ونزيف الأنف، مما يؤدى إلى ضعف الجسم وفقدان الوزن..
خلال التقرير التالى نتحدث عن أعراض وأسباب وعلاج الفطر الأخضر، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
أعراض الفطريات الخضراء
- نزيف الأنف.
- الضعف.
- ارتفاع في درجة الحرارة.
أعراض الفطريات الخضراء
- فقدان الوزن.
- سعال مصحوب بالدم.
- ألم بالصدر.
أسباب الفطر الأخضر
الفطريات الخضراء
- الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أمراض الرئة هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات صحية.
علاج الفطريات الخضراء والوقاية منها
إذا كان لديك أي أعراض للفطر الأخضر، فمن الأفضل زيارة الطبيب، يقول معظم الخبراء إنه يمكن الوقاية من الالتهابات الفطرية النادرة عن طريق الحفاظ على النظافة الشخصية الجيدة ونظافة الفم والجسم بشكل عام.
للوقاية من عدوى الفطر الأخضر اتبع الاتى:
1. حاول تجنب الذهاب إلى المناطق التي بها غبار ومياه ملوثة مخزنة.
2. ارتداء الكمامة
3. لا تشارك في الأنشطة التي تتطلب اتصال وثيق مع التربة أو الغبار.
علاج الفطريات الخضراء
4. استمر في غسل وجهك ويديك بالماء والصابون، خاصة إذا تعرضت للغبار.
5. الحفاظ على نظافة الفم أمر مهم أيضا لمنع مثل هذه الالتهابات.