شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الفطر الأخضر بعد ظهوره فى الهند ..الأعراض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع onlymyhealth ، أنه تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفطر الأخضر بالهند بعد ظهور حالات الإصابة بالفطر الأسود، حيث أصيب شخص بعد التعافى من فيروس كورونا بالفطر والذى يبلغ من العمر 34 عامًا.

وأضاف الموقع، أن الفطر الأخضر ينتج بشكل عام من العفن الشائع، وهو نوع من الفطريات التي تعيش داخل المنزل او فى البيئة المحيطة، ينتج عن الإصابة بالفطر الأخضر ارتفاع درجة حرارة الجسم ونزيف الأنف، مما يؤدى إلى ضعف الجسم وفقدان الوزن..

خلال التقرير التالى نتحدث عن أعراض وأسباب وعلاج الفطر الأخضر، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

أعراض الفطريات الخضراء

- نزيف الأنف.

- الضعف.

- ارتفاع في درجة الحرارة.



أعراض الفطريات الخضراء

- فقدان الوزن.

- سعال مصحوب بالدم.

- ألم بالصدر.