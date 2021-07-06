هل يوجد تحليل للدم يتنبأ بموعد انقطاع الطمث؟

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القاهرة - سامية سيد - تتساءل كثير من النساء عن وجود تحليل للدم يمكن أن يتنبأ ببدء انقطاع الطمث أو سن اليأس، وهل هذا التحليل مفيد في إدارة العلاج بالهرمونات البديلة بعد ذلك، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على: هل توجد اختبارات للدم لتقييم الهرمونات لمعرفة موعد انقطاع الطمث عند كل امرأة، وفقاً لموقع "patient".

في المملكة المتحدة، يبلغ متوسط ​​عمر المرأة في سن اليأس 51، على الرغم من أن أي عمر بين 45 و 55 لا يزال يعتبر ضمن النطاق الطبيعي.

بالنسبة لبعض النساء، فإن التعرق الليلي بعد انقطاع الطمث، والمفاصل المؤلمة، والاكتئاب، والمشاكل المهبلية والمثانة يمكن أن تكون منهكة بشكل كبير لكن العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) هو أحد الخيارات للمساعدة في إدارة هذه الأعراض، كما تتوفر بدائل للعلاج التعويضي بالهرمونات.

تحاليل لتشخيص انقطاع الحيض أو سن اليأس

اختبارات الدم لقياس مستويات الهرمونات ليست ضرورية لمعظم النساء في سن اليأس والحقيقة هي أن الأعراض غالبًا ما تكون مؤشرًا أفضل.

قالت الدكتورة باولا بريجز، عضو في مجلس جمعية سن اليأس البريطانية (BMS) ومستشار الصحة الإنجابية في ليفربول: "لقد رأيت الكثير من النساء اللواتي قيل لهن إنهن لسن في سن اليأس بناءً على اختبارات الدم العادية ، ومع ذلك فإنهن يعانين من أعراض انقطاع الطمث".

وأضافت "في فترة ما قبل انقطاع الطمث، ستكون مستويات الهرمونات تتغير يومًا بعد يوم.. يمكنك إجراء اختبار وسيظهر مستوى استراديول طبيعي ومستوى منخفض من الهرمون المنبه للجريب (FSH)، ولكن هذا قد يتغير. "

وقالت الدكتورة سوزانا أنسوورث، أخصائية سن اليأس وصحة المرأة مقرها في كامبريدج، إنها توافق على أنه في النساء فوق سن 45، لا يلزم إجراء اختبارات الدم لتشخيص انقطاع الطمث.

وأضافت: "على الرغم من أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 و 45 عامًا اللائي لاحظن أن الدورة الشهرية قد توقفت، فإن تقييم الهرمونات قد يكون مفيدًا في بعض الأحيان لتحديد ما إذا كان هذا بسبب انقطاع الطمث، أو لسبب آخر".

على سبيل المثال ، إذا كان هناك قلق بشأن التشخيصات المحتملة الأخرى مثل فقر الدم أو مشاكل الغدة الدرقية ، فقد تكون اختبارات الدم للتحقق من هذه الحالات مناسبة.

وتابعت قائلة: "يجب إجراء تحقيق شامل للنساء اللاتي تقل أعمارهن عن 40 عامًا لمعرفة سبب توقف الدورة الشهرية، حيث قد يعانين من قصور في المبايض المبكرهذا يحتاج إلى إدارة مناسبة لأن له آثار صحية طويلة الأجل."

اختبار للتنبؤ بسن اليأس - تحليل الدم AMH

يقيس اختبار الدم AMH كمية الهرمون المضاد لمولر في الدم، ويمكن أن يوفر مؤشرًا على عدد البويضات التي لا تزال لدى المرأة في مبيضها، والاختبار طريقة للتنبؤ بما إذا كانت المرأة ستحصل على آخر دورة لها خلال العامين المقبلين.

قالت بريجز: "إن هرمون AMH ليس اختبارًا مناسبًا لانقطاع الطمث إنه يعطيك فكرة عن عدد البويضات لدى المرأة ولكنه يستخدم بشكل أساسي في العقم الأعراض هي دليل أفضل بكثير عند تشخيص انقطاع الطمث."

وتضيف أيضًا أنه لا توجد طريقة دقيقة لمعرفة السرعة التي قد ينخفض ​​بها مستوى إنتاج البويضات، لذلك لا يمكن أن يكون دقيقًا جدًا في توقعه.

ووجدت دراسة في الولايات المتحدة أن اختبار AMH كان مفيدًا إلى حد ما في التنبؤ بالنساء (من سن 42 وما فوق) اللواتي من المحتمل أن يمررن بانقطاع الطمث في غضون عام إلى ثلاث سنوات قادمة"