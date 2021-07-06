أكلات تساعد على حرق الدهون

بيروت - نادين محمد - دهون البطن خطيرة. وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمرض السكري وأمراض القلب ومقاومة الأنسولين. لذلك، يجب معالجة المشكلة على الفور من خلال تناول الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تفتيت هذه الدهون العنيدة.

اقرئي أيضا : وصفات لذيذة لحرق الدهون في محيط الخصر

فيما يلي نتناول مجموعة من الأطعمة القادرة على تفتيت دهون البطن:

1- اللوز

​

يحافظ اللوز على معدتك ممتلئة لفترة طويلة بسبب محتواها الصحي من الدهون والبروتين. إنه مصدر جيد للعناصر الغذائية للنباتيين لحرق الدهون. كما أنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تزيد من الطاقة والتمثيل الغذائي.

2- دقيق الشوفان

الشوفان غني بالألياف ويساعد على الهضم. تحتوي على ألياف وكربوهيدرات غير قابلة للذوبان والتي تحد من جوعك وتمنحك الطاقة لممارسة التمارين. تناول دقيق الشوفان في الصباح مع بعض زبدة الجوز أو المكسرات للحصول على بروتين مضاف. عند شراء دقيق الشوفان، تأكد من اختيار نوع عديم النكهة لأن الشوفان المنكه يحتوي على السكر والمواد الكيميائية.

​

3- الحبوب الكاملة

تعتبر الحبوب الكاملة ، مثل الكينوا والأرز البني ، مصادر جيدة للبروتين والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية. يمكن أن يؤدي استهلاكها إلى الحد من آلام الجوع، والمساعدة على الهضم ، ومنع الإمساك. وهذا بدوره يمكن أن يساعدك على التخلص من دهون البطن بسهولة.

4- بذور الشيا

​

بذور الشيا مصدر للبروتين والدهون الصحية ، وتحتوي ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا على ما يقرب من 10 جرامات من الألياف الغذائية. بذور الشيا خالية من الغلوتين وتزيد من الشعور بالشبع ولها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسكري ومضادة للأكسدة وملينة .

5- البيض

​

قارنت دراسة نشرت في المجلة الدولية للسمنة فقدان الوزن بعد وجبة فطور بيضة بتلك بعد وجبة فطور تحتوي على سعرات حرارية مماثلة. المشاركون الذين تناولوا بيضتين في وجبة الإفطار فقدوا وزنًا أكبر بنسبة 65٪ ، وانخفض محيط خصرهم بنسبة هائلة بلغت 34٪ . وذلك لأن البيض مصدر كبير للبروتين والفيتامينات التي تذوب في الماء والدهون والتي تساعد في الحفاظ على بناء العضلات الخالية من الدهون.

6. فلفل حار

​

الفلفل الحار والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر مليء بفيتامين ج والكابسيسين التي تساعد على زيادة معدل الأيض وحساسية الأنسولين وتساعد على حرق الدهون. أضف الفلفل الحار إلى سلطاتك ، والفلفل الأخضر إلى الفطائر أو عجة البيض. فهي لا تعزز الطعم فحسب ، بل يمكنها أيضًا مساعدتك على انقاص الوزن.



