شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تدفعك لإضافة الذرة إلى نظامك الغذائى.. منها إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العناصر الغذائية الحيوية والأحماض الدهنية الموجودة في الذرة تجعلها إضافة مثالية لنظامك الغذائي طوال العام، يمكن دمج الذرة في نظامنا الغذائي بأكثر من طريقة، وفقا لما نشره موقع " ndtv"، فيما يلي بعض الفوائد الصحية الملحوظة لتناول الذرة والتي تتراوح من قدرتها على تعزيز صحة القلب إلى مكافحة الإجهاد التأكسدي.

الذرة غنية بالألياف ، فهي محفز كبير لصحة الأمعاء، تساعد الألياف في حركة الأمعاء وتجعلك ممتلئًا لفترة أطول، وهذا بدوره سيمنعك من الإفراط في تناول الطعام مما يؤدى لإنقاص الوزن، يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

2 غني بالفيتامينات

تحتوي الذرة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والبوتاسيوم، فيما يتعلق بالفيتامينات، فهو غني بفيتامين ب ويساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة في الجسم، بالإضافة إلى تعزيز صحة الشعر والعظام، بالإضافة إلى ذلك، فهو أيضًا مصدر غني بفيتامين أ الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة.

3 مصدر لمضادات الأكسدة

تعتبر الذرة مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة التي يمكن أن تحارب الالتهابات وتحمي من الإجهاد التأكسدي، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات واللوتين والزياكسانثين، التي تعزز صحة العين.

4 يساعد في الحفاظ على الوزن

المحتوى العالي من الألياف في الذرة يمكن أن يبقيك ممتلئًا لفترة أطول، إذا كنت تتطلع إلى التخلص من القليل من تلك الكيلوجرامات الزائدة ، فإن الحيلة تناول الطعام باعتدال، يمكنك تناولها كوجبة خفيفة في المساء.

5 مناسبة لحمية الحمل

الذرة هي أحد الأطعمة التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي للمرأة الحامل، حيث إنها مفيدة لكل من الأم والطفل، الذرة غنية بحمض الفوليك، علاوة على ذلك ، يمكن السيطرة على الإمساك ، وهو أمر شائع بين النساء الحوامل عن طريق إضافة الذرة إلى نظامك الغذائي.