باحث بأكسفورد يوضح سر صمود اللقاحات مع متغيرات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع الإعلان كل فترة عن ظهور تحورات جديدة من كورونا، يثار سؤال بديهي حول فعالية اللقاحات معها.

وهو السؤال الذي يجيب عليه الباحث أحمد سالمان مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات في معهد "إدوارد جينر" بجامعة أكسفورد، وعضو فريق تطوير لقاح "أكسفورد- أسترازينكا"، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”.

ويقول "سالمان" إنه يجب في البداية معرفة أن ظهور تحورات جديدة من الفيروس هو أمر مستمر معنا باستمرار وجود الفيروس، وسرعة حدوث مثل هذه التحورات ترتبط بسرعة انتشار الفيروس، فكلما زادت السرعة زادت معدلات تكاثر الفيروس، وبالتالي زادت فرص حدوث أخطاء في النسخ، يكون من نتيجتها ظهور تحورات جديدة تجعل الفيروس أقوى أو أضعف.

وتابع: "على الرغم من ظهور أكثر من تحور للفيروس خلال عام واحد، إلا أن معدل ظهور هذه التحورات ليس أسرع مما يحدث في الإنفلونزا، فالفيروسان وإن كانا من نوعية فيروسات (الحمض النووي الريبوزي)، إلا أن فيروس كورونا المستجد يتكون من ضفيرة واحدة من الحمض النووي الريبوزي، بينما الحمض النووي الريبوزي الخاص بالإنفلونزا مقسم إلى أكثر من قطعة، وهذا يزيد من التحورات قياسا بكورونا".





ويوضح أنه على الرغم من حدوث التحورات، إلا أن اللقاحات لا تزال فعالة حتى الآن، ولكن هذا لا يمنع من أننا قد نضطر مستقبلا إلى إجراء تعديل في تركيب اللقاحات، وتستهدف أغلب اللقاحات بروتين (سبايك)، أو ما يعرف ببروتين الأشواك، وهو بروتين حجمه كبير يتكون من 1300 حمض أميني، ومن ثم فإن التحورات لن تقوم بتغيير كل هذا العدد الكبير من الأحماض الأمينية، ولذلك لا تزال كل اللقاحات فعالة حتى الآن بنسب مختلفة.

ويضيف: "حدوث التحور المؤثر على اللقاحات من المستحيل أن يأتي مرة واحدة، لكنه يأتي بالتدريج، ويستغرق ذلك سنوات، لذلك من الجائز أن نحتاج بعد فترة إلى إجراء تعديل في تركيب اللقاحات والتوصية بإعادة التلقيح مجددا أو التوصية بإعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاح المعدل".

وحول عودة الإصابات ببعض الدول التي قامت بتلقيح نسبة كبيرة من السكان مثل بريطانيا، قال: "بالفعل يصل معدل الإصابات اليومي في بريطانيا إلى 26 ألف حاليا، ولكن أغلبهم من صغار السن، لذلك فإن الإصابات أغلبها خفيفة ولا تشكل ضغطا على النظام الصحي، وهذا يؤكد أهمية المناعة المجتمعية عبر التلقيح والبدء في حملات التلقيح بكبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة".