كيف يساعد الشاى الأخضر فى تخفيف حدة أعراض التهاب المفاصل؟

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القاهرة - سامية سيد - تُسبب أعراض التهاب المفاصل إزعاجًا كبيرًا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون منها، وتدعم العديد من الدراسات أن هناك مشروبًا من شأنه تخفيف حدة تلك الأعراض المؤلمة، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

ويعتبر التهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا، وهو حالة من أمراض المناعة الذاتية، مما يعني حدوث اختلال في الجهاز المناعي ليهاجم المفاصل، ويمكن أن تؤدي نوبة سيئة من التهاب المفاصل الروماتويدي بشكل خاص إلى صعوبة أداء المهام الأساسية، ولكن هناك طرق مثبتة لتخفيف الأعراض.

تدعم العديد من الدراسات أن تناول الشاي الأخضر يخفف من حدة الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل، حيث استهدفت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Physical Therapy Science، إلى تقييم آثار الشاي الأخضر في تخفيف الأعراض الناتجة عن التهاب المفاصل.

وأظهرت نتائج الدراسة تحسنًا ملحوظًا بالنسبة للأشخاص الذين تناولوا الشاي الأخضر في تحسين الأعراض الناتجة عن التهاب المفاصل، حيث يقول الباحثون في الدراسة "قد يكون هذا بسبب النشاط المضاد للأكسدة المرتفع للشاي الأخضر".



الشاى الاخضر

كيف يساعد الشاي الأخضر في تخفيف حدة آلام المفاصل

العنصر النشط المفيد الموجود في الشاي الأخضر هو مادة البوليفينول والمعروفة باسم (EGCG)، والذى ثبت أنه أقوى بما يصل إلى 100 مرة في نشاط مضادات الأكسدة من الفيتامينات C و E، وفقًا لما ذكرته مؤسسة التهاب المفاصل (AF).

وأظهرت الدراسات أن الشاي الأخضر يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة الغضاريف والعظام، على الرغم من عدم وجود تجارب على نطاق واسع للرقابة على الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.

وتشير الدراسات إلى ضرورة تجنب الأطعمة التي تحتوى على دهون مشبعة واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم والزبدة وجلود الدواجن، لأن جميعها تزيد من حدة الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل.