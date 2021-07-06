شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أول دواء بطعم الفراولة للأطفال المصابين بالإيدز في أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية، أن وكالة الإغاثة "UNITAID "، وهي "وكالة صحية عالمية تعمل مع الشركاء لأحدث ابتكارات للوقاية من الأمراض الرئيسية وتشخيصها وعلاجها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع التركيز على السل والملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية وزعت أقراص للعلاج بنكهة الفراولة على الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية" الايدز" في 6 دول أفريقية.



توفير ادوية بطعم الفراولة للاطفال المصابين بالايدز

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، إنه تم تصنيع أول عقار للأطفال مضاد للفيروسات "القهقرية" من الدواء الأصلى المخصص للبالغين.



علاج الاطفال المصابين بالايدز

وقال إيرفيه فيرهوسيل المتحدث باسم وكالة الاغاثة إن التمويل يهدف للوصول إلى شراء 100 ألف عبوة من تركيبة "دولوتجرافير" لنيجيريا وملاوي وأوغندا وكينيا وزيمبابوي وبنين، حيث يعيش حوالي 1.8 مليون طفل في جميع أنحاء العالم مع فيروس نقص المناعة البشرية "الايدز"، وغالبًا ما يكون من الصعب استخدامه للأطفال بسبب الطعم المر أو جرعات غير صحيحة عن طريق سحق أقراص البالغين، يموت حوالي 100 ألف طفل بسبب الإيدز سنويًا.

قال فيرهوسيل ، الذي يزور الإمارات العربية المتحدة، عن المبادرة التي أُعلن عنها لأول مرة في ديسمبر الماضي: "مع تسليم التركيبة مؤخرًا في تلك البلدان الستة الأولى، أصبح هذا المشروع الآن حقيقة واقعة".



سهولة اعطاء الاطفال لدواء الايدز

وأضاف، إن هذه المشتريات مصممة لبدء الطلب وأن الجهات المانحة الرئيسية "انتقلت بسرعة إلى الشراء المستدام، مما سيمكن من التوسع الوطني والوصول على نطاق واسع لجميع الأطفال المؤهلين بوتيرة غير مسبوقة".

توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام خط العلاج الأول لفيروس نقص المناعة البشرية" الايدز" من سن 4 أسابيع أو 3 كيلوجرامات (6.6 رطل) ، لكنه كان بعيدًا عن متناول الأطفال بسبب نقص التركيبات المناسبة.

توصلت وكالة الإغاثة UNITAIDإلى اتفاق تسعير مع صانعي الأدوية الجنيسة " المثيلة " لتركيبة الأطفال من عقار "دولوتجرافير" dolutegravir.

وأضافت الوكالة UNITAID إن التكلفة المقدرة للعلاج المركب ستبلغ الآن حوالي 120 دولارًا للعلاج السنوي للطفل، مقابل 480 دولارًا حاليًا، مما يجعله "تغيير قواعد اللعبة" بالنسبة للبلدان الفقيرة.

أكد فيرهوسيل، إن الشراكة مع مجموعة براءات اختراع الأدوية سمحت باتفاقيات ترخيص طوعية عبر 121 دولة.