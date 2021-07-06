كيفية ارتداء الكمامة بأمان بدون تأثير على صحة فمكِ

بيروت - نادين محمد - أي شيء مفيد لنا له سلبياته أيضاً، إذا لم يتم استخدامه بحذر. فيما يلي بعض الآثار طويلة المدى التي يمكن أن تنجم عن ارتداء الكمامة لفترة طويلة لحمايتك من عدوى كورونا فقد تسبب رائحة الفم الكريهة، وهذا بدوره يمكن أن يؤثر بشدة على صحة فمك.

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جفاف الفم

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قد يؤدي ارتداء الكمامة لساعات طويلة إلى شرب كمية أقل من الماء عن المعتاد، مما يتسبب في إصابتك بجفاف الفم وزيادة خطر الإصابة بتسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة.

تأثير سام على جسمك

تشير الدراسات، عندما ترتدي قناعاً لفترة طويلة فإنك تحبس المزيد من ثاني أكسيد الكربون في فمك أكثر من المعتاد في حين أن الكمية الدقيقة من ثاني أكسيد الكربون ليس لها تأثير سام على جسمك، إلا أنها يمكن أن تزيد من حموضة الفم و خطر الإصابة بالعدوى أو الأمراض الالتهابية مثل أمراض اللثة.

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أنفاس أسرع

أكدت العديد من الدراسات وخبراء الصحة أن ارتداء القناع يؤثر على تنفسك، مما يتسبب في أنفاس أسرع ويحدث جفاف الفم عندما لا يكون لديك ما يكفي من اللعاب للحفاظ على رطوبة فمك.

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نزيف اللثة

إذا لاحظت تورم اللثة أو نزيفها، فقد يكون ذلك علامة على التهاب اللثة. قد يؤثر ارتداء القناع على نوع وكمية البكتيريا في فمك، مما قد يؤدي إلى تراكم الترسبات وتهيج أنسجة اللثة.

بسبب جفاف الفم الناتج عن أقنعة الوجه، لا يوجد ما يكفي من اللعاب لطرد جزيئات الطعام في أسناننا. مع ازدهار البكتيريا في السكر، ستبدأ في التكاثر من جزيئات الطعام وتسبب تسوس الأسنان المؤلم.

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استخدام الكمامة بأمان

إليك كيفية ارتداء القناع بأمان دون التأثير على صحة الفم :

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استخدم دائماً قناعاً نظيفاً، واستبدل القناع أو نظفه بانتظام لمنع نمو البكتيريا.

يغسل القناع يومياً أو التخلص منه بعد كل ارتداء.

إبقاؤه رطباً لمنع جفاف الفم.

راقب صحة الأسنان واللثة وإذا لاحظت أي تغير في اللون أو الألم أو النزيف أو الرقة، فاستشر طبيب الأسنان.

استخدم غسول الفم لتنشيط نفسك ومحاربة البكتيريا بين مرات التنظيف ويمكن أن يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر أيضاً في إزالة بقايا الطعام وعلاج رائحة الفم الكريهة.

روتين العناية بالفم مهم. نظف أسنانك لمدة دقيقتين مرتين في اليوم ونظف ما بين أسنانك بالخيط.

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