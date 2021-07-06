الشاي الأخضر للكرش في اسبوع

بيروت - نادين محمد - الشاي الأخضر والكمون لإزالة الكرش في أسبوع



المكونات

• ملعقة طعام من الشاي الأخضر.

• ملعقة كبيرة من مسحوق الكمون.

• ملعقة كبيرة من النعناع الجاف والمطحون.

• ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل.

• كوب من الماء.

الطريقة

• يوضع الماء على النار.

• تضاف بقية المكونات وتترك لبضع دقائق.

• يرفع ماء الشاي الأخضر والتوابل عن النار ويترك حتى يختمر لـ 5 دقائق.

• يصفى، ثم يتم تناول كوب منه قبل الوجبات الرئيسية.

الشاي الأخضر والنعناع لإزالة الكرش في أسبوع



المكونات

• ملعقتا طعام من الشاي الأخضر.

• ملعقتا طعام من أوراق النعناع الطازج.

• ملعقتا طعام من قشر الرمان.

• ملعقتان من الزنجبيل المطحون.

• كوب من الماء.

الطريقة

• يوضع الماء على النار.

• تضاف له بقية المكونات، ثم يترك حتى يغلي لمدة ½ ساعة تقريباً.

• يتم تناوله يومياً على الريق قبل وجبة الفطور.

الشاي الأخضر والزعتر لإزالة الكرش في أسبوع



المكونات

• ملعقتان من الشاي الأخضر.

• ملعقتان من الميرمية الجافة.

• ملعقة من الزعتر الجاف أو الطازج.

• ملعقة من مسحوق قرفة.

• ملعقة من مسحوق الكمون.

• ملعقة من بذر الكتان.

• ½ ملعقة طعام من خل التفاح.

الطريقة

• تمزج جميع المكونات جيداً للحصول على خليط متجانس ومتماسك أشبه بالعجينة.

• تشكل على هيئة أقراص أو تقطع إلى قطع صغيرة.

• يتم تناول قرص أو قطعة منها مع كوب من الماء الدافىء قبل الوجبات الرئيسية.