صحة ورشاقة

الشاي الأخضر للكرش في اسبوع

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بيروت - نادين محمد - الشاي الأخضر والكمون لإزالة الكرش في أسبوع

 


المكونات
•    ملعقة طعام من الشاي الأخضر.
•    ملعقة كبيرة من مسحوق الكمون.
•    ملعقة كبيرة من النعناع الجاف والمطحون.
•    ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل.
•    كوب من الماء.
الطريقة 
•    يوضع الماء على النار. 
•    تضاف بقية المكونات وتترك لبضع دقائق. 
•    يرفع ماء الشاي الأخضر والتوابل عن النار ويترك حتى يختمر لـ 5 دقائق. 
•    يصفى، ثم يتم تناول كوب منه قبل الوجبات الرئيسية. 

 

 

الشاي الأخضر والنعناع لإزالة الكرش في أسبوع


المكونات
•    ملعقتا طعام من الشاي الأخضر.
•    ملعقتا طعام من أوراق النعناع الطازج.
•    ملعقتا طعام من قشر الرمان.
•    ملعقتان من الزنجبيل المطحون.
•    كوب من الماء. 
الطريقة 
•    يوضع الماء على النار. 
•    تضاف له بقية المكونات، ثم يترك حتى يغلي لمدة ½ ساعة تقريباً.  
•    يتم تناوله يومياً على الريق قبل وجبة الفطور. 

 

 

الشاي الأخضر والزعتر لإزالة الكرش في أسبوع


المكونات
•    ملعقتان من الشاي الأخضر.
•    ملعقتان من الميرمية الجافة.
•    ملعقة من الزعتر الجاف أو الطازج.
•    ملعقة من مسحوق قرفة.
•    ملعقة من مسحوق الكمون.
•    ملعقة من بذر الكتان.
•    ½ ملعقة طعام من خل التفاح.
الطريقة 
•    تمزج جميع المكونات جيداً للحصول على خليط متجانس ومتماسك أشبه بالعجينة.
•    تشكل على هيئة أقراص أو تقطع إلى قطع صغيرة.
•    يتم تناول قرص أو قطعة منها مع كوب من الماء الدافىء قبل الوجبات الرئيسية. 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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