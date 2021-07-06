الشاي الأخضر للكرش في اسبوع

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بيروت - نادين محمد - الشاي الأخضر والكمون لإزالة الكرش في أسبوع
المكونات
• ملعقة طعام من الشاي الأخضر.
• ملعقة كبيرة من مسحوق الكمون.
• ملعقة كبيرة من النعناع الجاف والمطحون.
• ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل.
• كوب من الماء.
الطريقة
• يوضع الماء على النار.
• تضاف بقية المكونات وتترك لبضع دقائق.
• يرفع ماء الشاي الأخضر والتوابل عن النار ويترك حتى يختمر لـ 5 دقائق.
• يصفى، ثم يتم تناول كوب منه قبل الوجبات الرئيسية.
الشاي الأخضر والنعناع لإزالة الكرش في أسبوع
المكونات
• ملعقتا طعام من الشاي الأخضر.
• ملعقتا طعام من أوراق النعناع الطازج.
• ملعقتا طعام من قشر الرمان.
• ملعقتان من الزنجبيل المطحون.
• كوب من الماء.
الطريقة
• يوضع الماء على النار.
• تضاف له بقية المكونات، ثم يترك حتى يغلي لمدة ½ ساعة تقريباً.
• يتم تناوله يومياً على الريق قبل وجبة الفطور.
الشاي الأخضر والزعتر لإزالة الكرش في أسبوع
المكونات
• ملعقتان من الشاي الأخضر.
• ملعقتان من الميرمية الجافة.
• ملعقة من الزعتر الجاف أو الطازج.
• ملعقة من مسحوق قرفة.
• ملعقة من مسحوق الكمون.
• ملعقة من بذر الكتان.
• ½ ملعقة طعام من خل التفاح.
الطريقة
• تمزج جميع المكونات جيداً للحصول على خليط متجانس ومتماسك أشبه بالعجينة.
• تشكل على هيئة أقراص أو تقطع إلى قطع صغيرة.
• يتم تناول قرص أو قطعة منها مع كوب من الماء الدافىء قبل الوجبات الرئيسية.