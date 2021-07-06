شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل تكشف سبب ضرورة الحصول على جرعة ثالثة معززة للقاح كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط إدخال جرعات معززة للقاح فيروس كورونا، كأول دولة فى العالم تخطط لذلك، والجرعات المعززة تزيد من فاعلية اللقاح للوقاية من فيروس كورونا، وقد نشرت جريدة "دايلى ميل" البريطانية آراء الخبراء والعلماء حول ضرورة تلقى الجرعات المعززة للقاح كورونا.. نتعرف عليها فى التقرير التالى.

ما هى الجرعات المعززة للقاح كورونا ولماذا نحتاجه؟

يزيد اللقاح المعزز عدد الخلايا المناعية القادرة على إنتاج أجسام مضادة لمحاربة الفيروس، بحسب ما قال ويل إيرفينج، أستاذ علم الفيروسات فى جامعة نوتنجهام.

وأضاف "الجرعة الأولى تسمح لجهاز المناعة برؤية العامل الممرض (الفيروس فى هذه الحالة) لأول مرة، ما يعنى أن الجسم يمكنه وضع خلايا ذاكرة تحتوى على معلومات عنه، والجرعة الثانية ليست معززة لكنها جزء من الدورة الأولية للقاح وأى جرعة ثالثة هى الجرعة المعززة".

وقال البروفيسور إيرفينج: بالنسبة لبعض اللقاحات، قد تتضمن الدورة الأولية ثلاث جرعات (التهاب الكبد B على سبيل المثال)، أو جرعة واحدة فقط (كما هو الحال مع لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية MMR يتم إعطاؤها في عمر 12-18 شهرًا)، ولا توجد قواعد صارمة وسريعة.

وأوضح أن الجرعة الأولى غالبًا ما تولد استجابة بطيئة وصغيرة في الجهاز المناعي لأنه يرى شيئًا جديدًا، وستتلاشى هذه الاستجابة بسرعة إلى حد ما بينما تولد الجرعة الثانية استجابة أسرع وأكبر وأطول أمداً من جهاز المناعة.

وأضاف البروفيسور إيرفينج: "هذا أيضًا سيتلاشى بمرور الوقت، حيث تصل خلايا الذاكرة إلى نهاية حياتها الطبيعية، ما يترك الفرد مع حماية أقل".

وأوضح أن الجرعة المعززة للقاح تعزز جهاز المناعة مرة أخرى بحيث تصنع المزيد من خلايا الذاكرة التي تنتج الأجسام المضادة، مضيفاً "إن الوقت الذي يستغرقه انخفاض مستويات الأجسام المضادة بالضبط بعد الجولة الأولى من التطعيم يعتمد على أشياء كثيرة، مثل العامل الممرض ونوع اللقاح".

وعندما يتعلق الأمر بكورونا لن يعرف العلماء سوى مدة استمرار الحماية من خلال دراسة أشخاص حقيقيين بمرور الوقت.

وأضاف "لا يوجد لقاح يوفر حماية بنسبة 100% من المرض، لكن تظهر الأبحاث حتى الآن أن لقاحات كورونا فعالة للغاية، حيث تمنع الأعراض لدى أكثر من 90% من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل".



لقاح كورونا

علاوة على ذلك تُظهر بيانات الصحة العامة فى إنجلترا أن لقاحى فايزر وأسترازينيكا فعالان بنسبة تزيد عن 90% بعد جرعتين.

وأشارت دراسة نُشرت الشهر الماضي في مجلة نيوإنجلاند الطبية إلى أن لقاح موديرنا يوفر الحماية لمدة ستة أشهر على الأقل.

في غضون ذلك، وجدت دراسة نُشرت في مجلة Nature في مايو أن الأشخاص الذين عانوا من حالات خفيفة من كورونا ما زالوا ينتجون أجسامًا مضادة للفيروس بعد ثمانية أشهر - وبناءً على الخبرة السابقة، يمكن أن يستمر هذا لعقود.

لكن فعالية أى لقاح تعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك العمر فتنخفض استجابتنا المناعية مع تقدمنا ​​في السن، وهذا هو السبب في أن لقاحات الإنفلونزا والالتهاب الرئوى، والتي تستهدف إلى حد كبير كبار السن، تحتوي على مواد مساعدة - مركبات مثل أملاح الألومنيوم التي تعزز الاستجابة المناعية.

ويمكن أن تتأثر فعالية اللقاح أيضًا بالظروف التي تضعف جهاز المناعة، بما في ذلك السمنة.



لقاح كورونا

لماذا نحتاج إلى جرعة معززة للقاح؟

تشير الدراسات إلى أنه ستتم حماية الأشخاص من العدوى الشديدة حتى لو انخفضت مستويات الأجسام المضادة لديهم ستة أضعاف عن المستوى المطلوب لمنع الأعراض.

وقد دفع هذا بعض الناس إلى التساؤل عما إذا كانت هناك حاجة إلى لجرعة معززة.

وقالت تيريزا لامبي، إحدى المطورين المشاركين للقاح أسترازينيكا من جامعة أكسفورد، إنه حتى بعد جرعة لقاح واحدة، تظل مستويات الأجسام المضادة مرتفعة لمدة عام على الأقل، بينما استجابات الخلايا التائية (الخلايا التي تستهدف الفيروس وتدمره) - الخلايا المصابة تكون قوية نسبيًا فى عمر ستة أشهر.