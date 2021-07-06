صحة ورشاقة

إسرائيل.. سلالة دلتا تُخفض فاعلية لقاح فايزر إلى 64%

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت بيانات لوزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، بأنه تم تسجيل 501 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم السابق.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الإصابات اليومية في إسرائيل حاجز الـ500 منذ مارس/آذار, ويمثل الأطفال في سن الدراسة نحو 50% من الإصابات الجديدة.

وحذر مسؤولو الصحة من أن الإصابات اليومية قد تصل إلى الألف بحلول الأسبوع المقبل.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن أكثر من نصف المرضى المصابين بكورونا الموجودين في المستشفيات، حتى صباح الثلاثاء، حصلوا بالفعل على لقاح ضد .

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن فاعلية لقاح فايزر، الذي استخدمته في تلقيح مواطنيها، تراجعت إلى 64% فقط في الوقاية من الإصابات الجديدة، التي أشارت تقارير إلى أن 90% منها سببها سلالة "دلتا".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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