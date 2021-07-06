شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تفرق بين فيروس كورونا ونزلات البرد؟.. علامات هتقولك التشخيص السليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطابق الأعراض الشائعة لفيروس كورونا مع نزلات البرد العادية، فهناك العديد من الأعراض المشتركة بينهما مثل الصداع والحمى والسعال وسيلان الانف، وغالبا ما يتم الخلط بين أعراض فيروس كورونا ونزلات البرد.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، يوضح كيف يمكن للمصاب أن يفرق بين نزلة البرد والإصابة بالفيروس التاجي، حيث تكمن صعوبة التشخيص فى تتطابق أعراض مثل السعال المستمر وارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح الخبراء، أن هناك ثلاثة أعراض رئيسية تكشف الإصابة بفيروس كورونا منها ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير فإذا كنت تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك، فهذا يدل على أنك من المحتمل أن تكون مصابًا بالفيروس.

كما يعد السعال المستمر هو أحد أكثر أعراض فيروس كورونا شيوعًت فإذا كنت تسعل بشكل متكرر لأكثر من ساعة أو إذا كنت تعاني من ثلاث نوبات سعال أو أكثر في غضون 24 ساعة ، فقد تكون مصابًا أيضًا بالفيروس.

ويعد العلامة الثلاثة الخارقة هى فقدان حاستى الشم أو التذوق، حيث يعاني معظم الأشخاص الذين يعانون من الأعراض من واحد على الأقل من هؤلاء الثلاثة.

وهناك أعراض أقل شيوعًا لا ينبغي تجاهلها مثل سيلان الأنف والاحتقان، والشعور بالتعب من الأعراض المحتملة للفيروس .

وتبين أن ضيق التنفس من الأعراض التى قد تحدث لمصابي كورونا، فى حين يتلاشى هذا العرض لدى مرضى نزلات البرد أو الأنفلونزا، فى حين يعد سيلان الأنف نادرا بعدوى الفيروس التاجى، لكنه عرض شائع فى نزلات البرد العادية.