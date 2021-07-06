مشروبات تستحق لقب “أفضل مذيب طبيعي” للبلغم.. تعرفوا إليها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:16 صباحاً - البلغم أو القشع هو مادّة لزجة وكثيفة القوام تتكون من المُخاط بشكل رئيسي، وقد تحتوي أيضًا على خلايا ميّتة وقيح وجُزيئات غريبة. ويعاني الكثير من تكون البلغم بسبب نزلات البرد في الشتاء، ويجد الصعوبة في التخلص منه حتى مع تناول الأدوية الطاردة للبلغم.

إليكم 10 مشروبات تستحق لقب “أفضل مذيب طبيعي” للبلغم.

الزنجبيل

للزنجبيل فوائد صحية عديدة، منها إذابة البلغم وإزالة الإحتقان، وله خصائص مضادة للفيروسات والجراثيم، حيث يضاف ملعقة صغيرة من الزنجبيل إلى كوب من الماء المغلي وملعقتين من عسل النحل ويشرب عدة مرات في اليوم.

العسل

يعتبر العسل من أكثر العوامل المساعدة على طرد الفيروسات ومهاجمتها من الجسم ومن ثم إزالة البلغم ، فعسل النحل يعتبر من أهم مذيبات البلغم حيث يعتبر أهم مضاد للفطريات والجراثيم فهو مقوي للمناعة ويحارب العدوى بشكل كبير.

عصير الليمون

وهو عنصر مهم جدا ورائع لتخفيف المخاط وإذابة البلغم لما يتمتع به من خواص طبيعية مضادة للجراثيم حيث يحتوي على نسبة عالية جدا من فيتامين سي الذي يقاوم أي عدوى خارجية للجسم ، يمكن إضافة ملعقتين من عصير الليمون لكوب من الماء الساخن مع قليل من العسل الأبيض.

أوراق الجوافة

يعتبر مغلي أوراق الجوافة من أهم الأعشاب الطبيعية للتخلص من البلغم والسعال المصاحب للبلغم فهو مذيب طبيعي للبلغم ، فهو آمن تماما حتى أنه من الممكن أن يستخدم في فترة الحمل والرضاعة بدون أي آثار جانبية ، يتم تحضيره عن طريق غلي بعض من أوراق الجوافة مع الماء ويشرب من هذا المشروب يوميا في الصباح

اليانسون

من أكثر الأعشاب الطبيعية شعبية حيث يتم تناوله لعلاج نزلات البرد وإذابة البلغم من القدم ، فله آثار جيدة في علاج البلغم والحفاظ على الجسم من أي جراثيم وميكروبات، ومن الممكن إضافة قطرات الليمون.

الشطة

تعد الشطة من أهم العوامل المساعدة على طرد البلغم المتراكم بالحنجرة وفي الممرات الأنفية ، فهي عامل مهم جدا لتقليل ألم الصدر وتعمل كبلسم للحلق ، ويمكن إضافة الشطة إلى المشروبات العادية كالزنجبيل والعسل وخل.

البصل

من أهم المذيبات الطبيعية للبلغم فهو مضاد حقيقي للبكتريا والإلتهابات ويعمل على تعزيز الجهاز المناعي ، ويتم تحضيره عن طريق غسل البصل وتقطيعه وإضافة ملعقتين من السكر ويترك لمدة تصف ساعة ثم يتم تناول ملعقة من هذا الخليط ويعاد تناوله كل ثلاث ساعات

الجزر

يعتبر الجزر هو الأكثر فعالية في علاج البلغم فهو مصدر طبيعي لفيتامين سي ومضاد للأكسدة في نفس الوقت ، فيتم تحضير الجزر عن طريق عصره مع الماء وإضافة القليل من عسل النحل ويتم تناوله على مدار اليوم

الكركم

من أهم ما يميز الكركم أن له خصائص مهمة جدا في تطهير الجسم من أي عوامل خارجية تتسبب في عدوى الجسم خاصة عدوى الجهاز التنفسي وبالإضافة إلى ذلك يستخدم الكركم لتقوية المناعة أيضا ، يمكن شرب الكركم مع الحليب الساخن أو المياه ويتم تحضيره عن طريق إضافة ملعقة من الكركم إلى الماء وإضافة عسل النحل للتحلية ويتم استخدامه كغرغرة خاصة إن أضيف إليه قليل من الملح.

شوربة الدجاج

لحساء الدجاج الساخن مفعول السحر في إذابة البلغم والتخلص منه تماما ، فشوربة الدجاج تساعد في ترطيب الشعب الهوائية وتخفيف اتساق البلغم ومن ثم تهدئة الحلق ، يتم شرب حساء الدجاج على الأقل من ثلاث إلى أربع مرات في اليوم ومن الممكن إضافة الزنجبيل.