إليكم مشروبات طبيعية لتهدئة الأعصاب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تختلف أسباب التوتر وتقلب المزاج جراء تعدد المسؤوليات عند الأشخاص.

أسباب التوتر وتقلب المزاج

التعرض إلى المشكلات المختلفة خلال اليوم يساعد بشكل كبير على حدوث تقلب المزاج والتوتر الشديد.

الضغوط النفسية التي يواجهها الإنسان سواء في العمل أو في الحياة الاجتماعية بشكل عام.

التعرض إلى نقص أنواع من الفيتامينات في الجسم يعمل على الإصابة بالتقلب في المزاج والإصابة بالتوتر، ومنها نقص فيتامين أ، والأوميجا 3 أو نقص فيتامين د.

قد يرجع تقلب المزاج والتوتر إلى الإصابة بأحد الأمراض الجسدية مثل السكري.

كثرة التفكير وخاصة في الأمور المتعلقة بالمستقبل يجعل الإنسان يشعر بالتوتر الشديد والقلق وتقلب المزاج.

أسباب تقلب المزاج عند النساء

قد يحدث تقلب المزاج والتوتر عند النساء بسبب تغير الهرمونات عند المرأة وخاصة في مرحلة ما قبل الطمث، والتي تعمل على انخفاض مستوى البروجسترون.

علاج التوتر وتقلب المزاج بالأعشاب

1. البابونج

يعد البابونج من الأعشاب المهمة التي تساعد على التخلص من التوتر وتقلب المزاج، كما أنه يساعد على الاسترخاء، ولهذا يجب الحرص على تناول كوب من مشروب البابونج عند الشعور بالتوتر حتى يساعدك على الهدوء.

2. الليمون

من المشروبات الرائعة التي تساعد على تهدئة الأعصاب بشكل كبير، كما أن الليمون يساعد على علاج الاكتئاب بشكل فعال، ويمكنك تناول كوب من مشروب الليمون يومياً في الصباح.

3. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الثيانين، والتي تساعد على تحسين المزاج والتقليل من ضربات القلب المرتفعة التي تزيد الشعور بالتوتر.

5. اللافندر

يعد اللافندر من الأعشاب المهمة التي تساعد على التخلص من التوتر والقلق، وهذا من خلال استنشاق اللافندر بعد غليه بالماء، كما يمكنك تناول مشروب اللافندر للتخلص من الأرق.

6. اليانسون

اليانسون مفيد جدا في تهدئة الأعصاب، حيث يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن؛ ويسهم في السيطرة على معدل ضربات القلب وضغط الدم.