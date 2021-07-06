البقع الحمراء على الجلد غير مقلقة.. لهذا السبب

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

لا تقلق إن صحوت من نومك ووجدت بقعة حمراء على جلدك، فهي ليست نذيراً بوجود سرطان ما، بل مجرد ورم وعائي كرزي تصفه الدكتورة جيسي تشيونغ أخصائية الأمراض الجلدية بالظاهرة الحميدة بالكامل، وفقا للبيان.



وتفصل تشيونغ في حديث نقله موقع «هيلث دايجست» أن تلك البقع نتوءات صغيرة ذات لون أحمر فاتح تتكون من أوعية دموية. كما أنها غير مؤذية ولا تسبب الألم، لكنها قد تنزف عند حكّها. وهذه البقع غالباً ما تظهر على مناطق الصدر والجذع والذراعين والساقين.