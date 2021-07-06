صحة ورشاقة

إصابات كورونا العالمية تدنو من 184 مليوناً والوفيات أكثر من 4 ملايين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183.96 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و137398.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                            إجمالي الوفيات                عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                                604792                            33886985

 

الهند                                                402728                            30585229

 

البرازيل                                            524417                           18769808

 

فرنسا                                              111161                              5786203

 

روسيا                                              297451                              5610941

 

تركيا                                                49924                               5444786

 

المملكة المتحدة                                 128222                           4903434

 

الأرجنتين                                        95904                               4535473

 

كولومبيا                                       108896                               4350495

 

إيطاليا                                          127649                                 4263317.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                        عدد الوفيات                             عدد الإصابات

 

25 - العراق                             17316                                    1371475

 

36 - الأردن                             9781                                        753192

 

41 - الإمارات                        1834                                        639476

 

42 - لبنان                         7861                                           545570

 

43 - المغرب                        9319                                        534550

 

44 -                        7876                                      492785

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