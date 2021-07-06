شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية تدنو من 184 مليوناً والوفيات أكثر من 4 ملايين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183.96 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و137398.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 604792 33886985

الهند 402728 30585229

البرازيل 524417 18769808

فرنسا 111161 5786203

روسيا 297451 5610941

تركيا 49924 5444786

المملكة المتحدة 128222 4903434

الأرجنتين 95904 4535473

كولومبيا 108896 4350495

إيطاليا 127649 4263317.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 17316 1371475

36 - الأردن 9781 753192

41 - الإمارات 1834 639476

42 - لبنان 7861 545570

43 - المغرب 9319 534550

44 - السعودية 7876 492785